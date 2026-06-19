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Xã hội

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Sư phạm cao nhất 22,4 điểm

Điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên Tiếng Anh với 22,4 điểm, trong khi lớp Tin thấp nhất với 13,5 điểm, thu hút gần 7.500 hồ sơ.

Bình Nguyên

Ngày 19/6, Trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027, Trong đó chuyên Tiếng Anh dẫn đầu với 22,4 điểm, chuyên Tin thấp nhất 13,5 điểm.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) ngày 19/6 công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, lớp chuyên Tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất với 22,4 điểm, tiếp tục dẫn đầu toàn trường như năm trước.

Điểm xét tuyển được tính trên thang 30, gồm điểm môn chuyên nhân hệ số hai và một môn điều kiện. Xếp sau chuyên Tiếng Anh là lớp chuyên Ngữ văn với 21,5 điểm. Phần lớn các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn dao động từ 16 đến 18 điểm.

Ở chiều ngược lại, lớp chuyên Tin (thi bằng môn Tin học) lấy điểm chuẩn thấp nhất với 13,5 điểm, giảm 3,5 điểm so với năm 2025. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong số các lớp chuyên năm nay.

Năm 2026, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển 490 chỉ tiêu nhưng nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, lớp chuyên Tiếng Anh ghi nhận tỷ lệ chọi lên tới 1/29,9, tức trung bình gần 30 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển. Đây không chỉ là tỷ lệ cạnh tranh cao nhất của trường trong nhiều năm qua mà còn thuộc nhóm cao nhất cả nước ở bậc THPT chuyên.

Các lớp chuyên có tỷ lệ cạnh tranh cao tiếp theo gồm chuyên Sinh học với hơn 1/19, chuyên Ngữ văn 1/15,8 và chuyên Hóa học 1/13,4.

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Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Điểm xét tuyển được tính như sau: Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Nhà trường cũng công bố điều kiện đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Địa lý theo phương án 2: Thí sinh đã dự thi đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế, không trúng tuyển hệ chuyên, có điểm thi của từng môn chung và môn chuyên trên 2 điểm; có tổng 3 môn chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ 20 điểm trở lên được nộp đơn đăng ký xét tuyển khối chuyên Địa lý (phương án 2). Thông tin về xét tuyển bổ sung được thông báo sau ngày 25/6.

Theo kế hoạch, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 20 đến 23/6 và hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp vào ngày 25/6. Nhà trường cũng tiếp nhận đăng ký phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 thông qua cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến.

Điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

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