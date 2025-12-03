Hà Nội

Mật khẩu “123456” khiến gần 2 triệu người Việt gặp nguy

Số hóa

Mật khẩu “123456” khiến gần 2 triệu người Việt gặp nguy

Báo cáo NordPass cho thấy “123456” vẫn là mật khẩu phổ biến nhất, tiềm ẩn rủi ro bảo mật lớn.

Công ty an ninh mạng NordPass vừa công bố danh sách mật khẩu phổ biến nhất năm 2025 tại Việt Nam.
“123456” tiếp tục dẫn đầu với gần 1,9 triệu lượt sử dụng, bỏ xa các vị trí sau.
Các chuỗi số đơn giản như “123456789”, “12345678” hay “123123” cũng xuất hiện dày đặc.
Những mật khẩu quen thuộc như “admin” và “Demo@123” vẫn được nhiều người lựa chọn.
Trên toàn cầu, “123456” cũng đứng đầu với hơn 21,6 triệu lượt sử dụng.
Các chuyên gia cảnh báo mật khẩu yếu dễ bị công cụ dò quét tự động khai thác.
Một số quốc gia như Anh đã yêu cầu người dùng đổi mật khẩu nếu phát hiện chuỗi dễ đoán.
Báo cáo cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành vi, khiến an toàn số vẫn mong manh.
Thiên Trang (TH)
