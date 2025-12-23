Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Trải nghiệm "dưới kênh lái ghe – đi xe lái Ford" tại miền Tây Nam Bộ

Mới đây, Ford Việt Nam đã phối hợp cùng các đại lý tổ chức chương trình trải nghiệm các dòng xe Ford tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12).

Phạm Minh Tuấn
Video: Sự kiện trải nghiệm "dưới kênh lái ghe – đi xe lái Ford" tại miền Tây.

Chương trình mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận những mẫu xe chủ lực, cũng như tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ của Ford một cách trọn vẹn. Các hoạt động của chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” mà Ford kiên định thực hiện thông qua chất lượng sản phẩm, công nghệ an toàn và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Sản Phẩm Toàn Cầu, Giá Trị Bền Bỉ

Trong suốt ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các sản phẩm toàn cầu phù hợp điều kiện giao thông và nhu cầu sử dụng trong nước, mà còn liên tục đầu tư vào nghiên cứu thị trường, nâng cấp sản phẩm, mở rộng hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi.

3-4080.jpg
Trải nghiệm "dưới kênh lái ghe – đi xe lái Ford" tại miền Tây Nam Bộ.

Nhà máy Ford tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với công suất công bố khoảng 40.000 xe mỗi năm đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dòng xe chiến lược cho thị trường nội địa, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của Ford với Việt Nam. Song song đó, Ford Việt Nam không ngừng mở rộng hệ sinh thái bán hàng và dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp trên toàn quốc.

Ba thập kỷ qua cũng ghi nhận Ford là một trong những thương hiệu dẫn dắt xu hướng ở nhiều phân khúc, đặc biệt là xe thương mại, bán tải và SUV, những dòng xe gắn liền với nhu cầu vận tải, sản xuất và sinh hoạt của khách hàng Việt.

7-7957.jpg
Ba thập kỷ qua cũng ghi nhận Ford là một trong những thương hiệu dẫn dắt xu hướng ở nhiều phân khúc, đặc biệt là xe thương mại, bán tải và SUV.

Ford Transit giữ vị thế vững chắc trong phân khúc xe thương mại tại Việt Nam với gần 80% thị phần. Nhờ thiết kế tối ưu cho vận tải hành khách, độ bền cao và chi phí vận hành hợp lý, Transit trở thành lựa chọn quen thuộc của các doanh nghiệp du lịch, vận tải và dịch vụ.

Ford Ranger là một trong những mẫu xe thành công nhất của Ford tại Việt Nam. Trong hơn mười năm liên tiếp, Ford Ranger dẫn đầu phân khúc bán tải trở thành lựa chọn ưu tiên của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ thiết kế đậm chất Mỹ, khả năng vận hành bền bỉ và công nghệ tiên tiến. Từ khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm lớn, hệ thống SYNC® 4, đến các trang bị hỗ trợ địa hình và tiện ích thùng xe, Ranger đáp ứng tốt cả nhu cầu công việc lẫn sử dụng cá nhân.

2-2195.jpg
Ranger là một trong những mẫu xe thành công nhất của Ford tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest ngày càng khẳng định vị thế nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn tiên tiến. Liên tiếp dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ trung cao cấp, Ford Everest được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động giúp người dùng an tâm hơn trên những hành trình dài, phù hợp điều kiện giao thông đa dạng.

Gia nhập thị trường chưa lâu, Ford Territory nhanh chóng tạo dấu ấn trong phân khúc SUV hạng C nhờ thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại và nhiều công nghệ kết nối thông minh được nhiều khách hàng đánh giá cao. Là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc, Territory giúp Ford mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ tại các đô thị đang phát triển.

An Tâm Sở Hữu Với Hệ Sinh Thái Kết Nối

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Ford Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sở hữu lâu dài và an tâm cho khách hàng.

5-8836.jpg
Ford Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sở hữu lâu dài và an tâm cho khách hàng.

Ford Việt Nam sở hữu mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc, trong đó có hai đại lý tại Cần Thơ và An Giang, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa thương hiệu và khách hàng miền Tây Nam Bộ.

Các dịch vụ nổi bật đang được Ford triển khai gồm chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, chương trình bảo dưỡng nhanh 60 phút, dịch vụ sửa chữa lưu động, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu.

6-769.jpg
Bên cạnh đó, các nền tảng kết nối và ứng dụng số như ứng dụng Ford, giúp khách hàng dễ dàng quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và theo dõi tình trạng phương tiện...

Bên cạnh đó, các nền tảng kết nối và ứng dụng số như ứng dụng Ford, giúp khách hàng dễ dàng quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và theo dõi tình trạng phương tiện, hướng tới trải nghiệm sở hữu liền mạch trong kỷ nguyên số, nâng tầm trải nghiệm sở hữu.

Gắn Kết Thương Hiệu Với Địa Phương

Chương trình trải nghiệm tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12) là một phần trong nỗ lực của Ford nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn. Tại chương trình, khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái những dòng xe chủ lực của Ford, đồng thời được tư vấn để lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu di chuyển, công việc và điều kiện sử dụng đặc thù tại khu vực miền Tây.

4-9553.jpg
Chương trình trải nghiệm tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12) là một phần trong nỗ lực của Ford nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn.

Điểm nhấn của chương trình là các nội dung chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn trong những tình huống thường gặp như di chuyển đường dài, đường trơn trượt, khu vực ngập nước hoặc mật độ giao thông cao. Đây cũng là cách Ford góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông và đồng hành cùng cộng đồng địa phương bằng các giá trị thiết thực.

Với nền tảng 30 năm gắn bó tại Việt Nam, dải sản phẩm đa dạng và mạng lưới đại lý & chi nhánh trên toàn quốc, Ford tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tin cậy trên mọi hành trình, từ đô thị lớn đến các địa phương trên khắp cả nước.

#dưới kênh lái ghe #đi xe lái Ford #Ford Việt Nam #hệ sinh thái dịch vụ của Ford #Nhà máy Ford tại Hải Dương #Ford Transit giữ vị thế vững chắc

Bài liên quan

Xe

Ford Việt Nam giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho khách mua ôtô

Với mong muốn cùng khách hàng khởi đầu một mùa lễ hội đáng nhớ, Ford Việt Nam đã triển khai chương trình “Vui giáng sinh, mừng năm mới, cùng Ford đi tới”.

Video: So sánh Isuzu D-max và Ford Ranger tại Việt Nam.

Cụ thể, trong 3 ngày từ ngày 11/12 đến 15:00 ngày 13/12, với mỗi khách hàng đặt mua bất kỳ dòng xe nào của Ford bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Ranger, Ford Transit và Ford Mustang Mach-E sẽ nhận ngay một mã quay thưởng may mắn của chương trình "Vui giáng sinh, mừng năm mới, cùng Ford đi tới”. Sự kiện rút thăm trúng thưởng sẽ được diễn ra tại các đại lý uỷ quyền của Ford vào 15:30 ngày 13/12.

Xem chi tiết

Xe

Ford Everest là "vua" phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam tháng 10/2025

Trong tháng 10/2025, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bán ra trong phân khúc. Toyota Fortuner và Isuzu mu-X có sự cải thiện nhưng không đáng kể.

Video: Xem chi tiết Ford Everest 2025 bản đặc biệt tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tính tới hết tháng 10/2025, nhóm xe SUV cỡ D bán ra tổng cộng khoảng 2.317 xe, tăng 493 xe (hơn khoảng 43%) so với tháng trước đó. Đáng chú ý, ngoại trừ Mitsubishi Pajero Sport, các mẫu xe còn lại trong phân khúc đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng nhẹ.

Xem chi tiết

Xe

Ford Việt Nam mạnh tay ưu đãi tới hơn 7 tỷ cho khách mua ôtô mới

Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford” với hơn 1.000 giải thưởng và quà tặng giá trị, tổng trị giá vượt mức 7 tỷ đồng.

Video: Ford Territory và Mustang Mach-E 2026 ra mắt Việt Nam.

Ford Việt Nam vừa cùng hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc vừa khởi động chương trình tri ân khách hàng đặc biệt mang tên “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford”, mang đến cơ hội sở hữu các dòng xe Ford với nhiều quà tặng giá trị và giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới