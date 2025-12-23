Mới đây, Ford Việt Nam đã phối hợp cùng các đại lý tổ chức chương trình trải nghiệm các dòng xe Ford tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12).

Video: Sự kiện trải nghiệm "dưới kênh lái ghe – đi xe lái Ford" tại miền Tây.

Chương trình mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận những mẫu xe chủ lực, cũng như tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ của Ford một cách trọn vẹn. Các hoạt động của chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” mà Ford kiên định thực hiện thông qua chất lượng sản phẩm, công nghệ an toàn và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Sản Phẩm Toàn Cầu, Giá Trị Bền Bỉ

Trong suốt ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các sản phẩm toàn cầu phù hợp điều kiện giao thông và nhu cầu sử dụng trong nước, mà còn liên tục đầu tư vào nghiên cứu thị trường, nâng cấp sản phẩm, mở rộng hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi.

Trải nghiệm "dưới kênh lái ghe – đi xe lái Ford" tại miền Tây Nam Bộ.

Nhà máy Ford tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với công suất công bố khoảng 40.000 xe mỗi năm đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dòng xe chiến lược cho thị trường nội địa, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của Ford với Việt Nam. Song song đó, Ford Việt Nam không ngừng mở rộng hệ sinh thái bán hàng và dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp trên toàn quốc.

Ba thập kỷ qua cũng ghi nhận Ford là một trong những thương hiệu dẫn dắt xu hướng ở nhiều phân khúc, đặc biệt là xe thương mại, bán tải và SUV, những dòng xe gắn liền với nhu cầu vận tải, sản xuất và sinh hoạt của khách hàng Việt.

Ford Transit giữ vị thế vững chắc trong phân khúc xe thương mại tại Việt Nam với gần 80% thị phần. Nhờ thiết kế tối ưu cho vận tải hành khách, độ bền cao và chi phí vận hành hợp lý, Transit trở thành lựa chọn quen thuộc của các doanh nghiệp du lịch, vận tải và dịch vụ.

Ford Ranger là một trong những mẫu xe thành công nhất của Ford tại Việt Nam. Trong hơn mười năm liên tiếp, Ford Ranger dẫn đầu phân khúc bán tải trở thành lựa chọn ưu tiên của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ thiết kế đậm chất Mỹ, khả năng vận hành bền bỉ và công nghệ tiên tiến. Từ khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm lớn, hệ thống SYNC® 4, đến các trang bị hỗ trợ địa hình và tiện ích thùng xe, Ranger đáp ứng tốt cả nhu cầu công việc lẫn sử dụng cá nhân.

Ranger là một trong những mẫu xe thành công nhất của Ford tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest ngày càng khẳng định vị thế nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn tiên tiến. Liên tiếp dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ trung cao cấp, Ford Everest được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động giúp người dùng an tâm hơn trên những hành trình dài, phù hợp điều kiện giao thông đa dạng.

Gia nhập thị trường chưa lâu, Ford Territory nhanh chóng tạo dấu ấn trong phân khúc SUV hạng C nhờ thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại và nhiều công nghệ kết nối thông minh được nhiều khách hàng đánh giá cao. Là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc, Territory giúp Ford mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ tại các đô thị đang phát triển.

An Tâm Sở Hữu Với Hệ Sinh Thái Kết Nối

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Ford Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sở hữu lâu dài và an tâm cho khách hàng.

Ford Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sở hữu lâu dài và an tâm cho khách hàng.

Ford Việt Nam sở hữu mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc, trong đó có hai đại lý tại Cần Thơ và An Giang, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa thương hiệu và khách hàng miền Tây Nam Bộ.

Các dịch vụ nổi bật đang được Ford triển khai gồm chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, chương trình bảo dưỡng nhanh 60 phút, dịch vụ sửa chữa lưu động, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nền tảng kết nối và ứng dụng số như ứng dụng Ford, giúp khách hàng dễ dàng quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và theo dõi tình trạng phương tiện...

Gắn Kết Thương Hiệu Với Địa Phương

Chương trình trải nghiệm tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12) là một phần trong nỗ lực của Ford nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn. Tại chương trình, khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái những dòng xe chủ lực của Ford, đồng thời được tư vấn để lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu di chuyển, công việc và điều kiện sử dụng đặc thù tại khu vực miền Tây.

Chương trình trải nghiệm tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12) là một phần trong nỗ lực của Ford nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn.

Điểm nhấn của chương trình là các nội dung chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn trong những tình huống thường gặp như di chuyển đường dài, đường trơn trượt, khu vực ngập nước hoặc mật độ giao thông cao. Đây cũng là cách Ford góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông và đồng hành cùng cộng đồng địa phương bằng các giá trị thiết thực.

Với nền tảng 30 năm gắn bó tại Việt Nam, dải sản phẩm đa dạng và mạng lưới đại lý & chi nhánh trên toàn quốc, Ford tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tin cậy trên mọi hành trình, từ đô thị lớn đến các địa phương trên khắp cả nước.