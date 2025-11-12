Hà Nội

Google cảnh báo ngừng dùng mật khẩu, chuyển sang mã khóa

Số hóa

Google cảnh báo ngừng dùng mật khẩu, chuyển sang mã khóa

Google khuyến nghị 3 tỷ người dùng Gmail nên bỏ mật khẩu truyền thống và chuyển sang mã khóa để bảo vệ tài khoản tốt hơn.

Thiên Trang (TH)
Google cảnh báo người dùng Gmail về rủi ro bảo mật nghiêm trọng từ việc dùng mật khẩu.
Google cảnh báo người dùng Gmail về rủi ro bảo mật nghiêm trọng từ việc dùng mật khẩu.
Tin tặc đang lạm dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo ngày càng tinh vi.
Tin tặc đang lạm dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo ngày càng tinh vi.
Mật khẩu truyền thống là điểm yếu dễ bị khai thác trong các hình thức phishing.
Mật khẩu truyền thống là điểm yếu dễ bị khai thác trong các hình thức phishing.
Google khuyến nghị chuyển sang mã khóa (passkey), công nghệ xác thực không cần mật khẩu.
Google khuyến nghị chuyển sang mã khóa (passkey), công nghệ xác thực không cần mật khẩu.
Mã khóa cho phép đăng nhập bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN thiết bị.
Mã khóa cho phép đăng nhập bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN thiết bị.
Công nghệ này giúp người dùng tránh bị lộ thông tin và không cần xác minh hai bước.
Công nghệ này giúp người dùng tránh bị lộ thông tin và không cần xác minh hai bước.
Mã khóa đang được Google, Apple, Microsoft và Meta đồng loạt triển khai rộng rãi.
Mã khóa đang được Google, Apple, Microsoft và Meta đồng loạt triển khai rộng rãi.
Việc bảo vệ tài khoản Google là cấp thiết vì nó liên kết với nhiều dịch vụ quan trọng.
Việc bảo vệ tài khoản Google là cấp thiết vì nó liên kết với nhiều dịch vụ quan trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
