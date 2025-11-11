Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo mã độc Herodotus đánh cắp mã PIN và dữ liệu ngân hàng

Số hóa

Cảnh báo mã độc Herodotus đánh cắp mã PIN và dữ liệu ngân hàng

Mã độc Android Herodotus có thể giả lập thao tác người dùng để đánh cắp mã PIN, mật khẩu và thông tin ngân hàng mà không bị phát hiện.

Thiên Trang (TH)
Theo The Hacker News, Herodotus là mã độc Android mới có khả năng mô phỏng thao tác người thật trên màn hình.
Theo The Hacker News, Herodotus là mã độc Android mới có khả năng mô phỏng thao tác người thật trên màn hình.
Nó có thể đánh cắp mã PIN, mã xác thực và thông tin đăng nhập mà người dùng không hề hay biết.
Nó có thể đánh cắp mã PIN, mã xác thực và thông tin đăng nhập mà người dùng không hề hay biết.
Mã độc này vượt qua các hệ thống bảo mật bằng cách giả lập nhịp gõ phím và thao tác chạm tự nhiên.
Mã độc này vượt qua các hệ thống bảo mật bằng cách giả lập nhịp gõ phím và thao tác chạm tự nhiên.
Herodotus đang được rao bán theo mô hình “malware-as-a-service” trên các diễn đàn tội phạm mạng.
Herodotus đang được rao bán theo mô hình “malware-as-a-service” trên các diễn đàn tội phạm mạng.
Mã độc đã xuất hiện trong các cuộc tấn công tại Brazil và Ý, giả mạo giao diện ứng dụng ngân hàng.
Mã độc đã xuất hiện trong các cuộc tấn công tại Brazil và Ý, giả mạo giao diện ứng dụng ngân hàng.
Điểm nguy hiểm là nó gõ từng ký tự với độ trễ ngẫu nhiên, khiến hệ thống giám sát khó phát hiện.
Điểm nguy hiểm là nó gõ từng ký tự với độ trễ ngẫu nhiên, khiến hệ thống giám sát khó phát hiện.
Google đã cập nhật Play Protect để ngăn chặn Herodotus và khuyến cáo người dùng chỉ tải app từ Google Play.
Google đã cập nhật Play Protect để ngăn chặn Herodotus và khuyến cáo người dùng chỉ tải app từ Google Play.
Người dùng nên cập nhật hệ điều hành và tránh cài đặt file APK từ nguồn không rõ ràng để bảo vệ thiết bị.
Người dùng nên cập nhật hệ điều hành và tránh cài đặt file APK từ nguồn không rõ ràng để bảo vệ thiết bị.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Herodotus #mã độc #Android #ngân hàng #bảo mật #tấn công

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT