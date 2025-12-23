Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Bảng xếp hạng các hãng ôtô tin cậy nhất 2025, Tesla "lội ngược dòng"

Bảng xếp hạng độ tin cậy ôtô thường niên Consumer Reports công bố năm nay đã có nhiều biến động, trong bối cảnh các hãng xe đang đẩy nhanh quá trình điện hóa.

Thảo Nguyễn
Video: Subaru có phải là một chiếc BMW?

Cụ thể ở nhóm ôtô đáng tin cậy nhất năm 2025 dẫn đầu bảng, trật tự gần như không thay đổi. Toyota, Subaru và Leuxs tiếp tục giữ ba vị trí cao nhất, khẳng định thế mạnh truyền thống về độ bền và tính ổn định. Theo sau là Honda và BMW, hoàn thiện nhóm năm thương hiệu được đánh giá cao nhất năm nay.

2-7436.jpg
Bảng xếp hạng các hãng ôtô tin cậy nhất 2025 của Consumer Reports.

Kết quả xếp hạng được tổng hợp từ dữ liệu khảo sát người dùng sở hữu xe, dựa trên khoảng 20 nhóm lỗi tiềm ẩn, trải rộng từ các chi tiết nội thất, hệ thống điện tử cho tới những hỏng hóc nghiêm trọng liên quan đến động cơ, hộp số hoặc pin. Đáng chú ý, các mẫu hybrid truyền thống không cần cắm sạc đang nổi lên như một "điểm sáng" khi vừa cho hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, vừa đạt mức độ tin cậy cao hơn so với xe thuần xăng hay các dòng xe điện hóa phức tạp.

Thống kê của Consumer Reports cho thấy, trong tổng số 26 thương hiệu được chấm điểm, có tới 13 mẫu xe nằm trong nhóm kém tin cậy nhất thuộc phân khúc xe điện (EV) hoặc hybrid sạc ngoài (PHEV). Ngược lại, không có bất kỳ mẫu hybrid truyền thống nào bị liệt vào danh sách này. Điều đó phản ánh rõ ràng những thách thức kỹ thuật mà các hãng xe đang phải đối mặt khi chuyển sang hệ truyền động mới.

1-2155.jpg
Toyota, Subaru và Leuxs tiếp tục giữ ba vị trí cao nhất, khẳng định thế mạnh truyền thống về độ bền và tính ổn định.

Trường hợp của Kia là ví dụ điển hình cho sự chênh lệch giữa các công nghệ. Thương hiệu Hàn Quốc vẫn nằm trong top 10 về độ tin cậy tổng thể, song mức đánh giá giữa các dòng sản phẩm lại khác biệt rõ rệt. Mẫu Carnival hybrid đạt điểm khuyến nghị cao nhất của hãng, trong khi một mẫu xe điện lại chỉ nhận mức điểm rất thấp, cho thấy độ ổn định chưa đồng đều trong danh mục sản phẩm.

Ngay cả những thương hiệu vốn nổi tiếng bền bỉ cũng không tránh khỏi “điểm trừ” khi bước vào lĩnh vực xe điện. Dù đứng trong nhóm ba hãng đáng tin cậy nhất, mẫu xe điện Prolugue mới của Honda vẫn bị chấm điểm dưới mức trung bình do phát sinh nhiều lỗi liên quan đến hệ thống truyền động điện, cho thấy điện hóa vẫn là bài toán khó ngay cả với các nhà sản xuất giàu kinh nghiệm.

3-9972.jpg
Honda và BMW thuộc nhóm năm thương hiệu được đánh giá cao nhất năm nay.

Ở chiều ngược lại, Tesla là cái tên gây bất ngờ lớn nhất năm nay khi tăng tới 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Consumer Reports ghi nhận hãng xe Mỹ đã cải thiện rõ rệt các vấn đề từng bị phàn nàn nhiều năm qua, như chất lượng hoàn thiện thân vỏ, sơn và độ ổn định của các trang bị điện tử. Tuy vậy, không phải mọi mẫu xe của Tesla đều được “giải oan”. Bán tải Cybertruck vẫn nằm trong nhóm dưới trung bình về độ tin cậy, trong khi Model X với thiết kế cửa cánh chim phức tạp tiếp tục không nhận được khuyến nghị từ tổ chức này.

4-7224.jpg
Tesla là cái tên gây bất ngờ lớn nhất năm nay khi tăng tới 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà đi lên của Tesla, Mazda lại chứng kiến cú trượt dài khi tụt tới 8 bậc so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các mẫu SUV cỡ trung như CX-70 và CX-90. Thay vì sử dụng các nền tảng và hệ truyền động đã được kiểm chứng như Toyota hay Subaru, Mazda lựa chọn hướng đi mạo hiểm hơn với động cơ, hộp số và hệ dẫn động cầu sau hoàn toàn mới. Hệ quả là cả phiên bản động cơ đốt trong lẫn bản PHEV của các mẫu SUV này đều phát sinh lỗi, đặc biệt liên quan đến pin và mô-tơ điện. Những trục trặc này đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh về độ tin cậy mà Mazda dày công xây dựng trong nhiều năm, đồng thời cho thấy rủi ro không nhỏ khi các hãng xe đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ.

5-1812.jpg
Mazda lại chứng kiến cú trượt dài khi tụt tới 8 bậc so với năm 2024.

Vì vậy, bảng xếp hạng năm nay không chỉ phản ánh mức độ bền bỉ của từng thương hiệu, mà còn phần nào phác họa bức tranh toàn cảnh của ngành ôtô toàn cầu: điện hóa là xu hướng tất yếu, nhưng con đường để đạt được độ tin cậy tương đương hoặc vượt trội so với các công nghệ truyền thống vẫn còn nhiều thách thức.

#Xếp hạng ôtô thường niên Consumer Reports 2025 #ôtô đáng tin cậy nhất năm 2025 #Toyota #Subaru #Lexus #Honda

Bài liên quan

Xe

Mitsubishi Xpander và Xforce dẫn đầu top ôtô động cơ đốt trong tháng 11

Mitsubishi Xpander đạt doanh số 2,234 xe bán ra tháng 11/2025, Xforce bám đuổi sát nút với 2,203 xe, dẫn đầu top ôtô động cơ đốt trong tháng 11/2025.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator hoàn toàn mới.

Cụ thể trong tháng 11/2025 vừa qua, Mitsubishi Xpander bán ra 2.234 chiếc, dù giảm 15,5% so với tháng trước nhưng vẫn giúp mẫu MPV này giữ vững vị trí số 1. Đây cũng là mẫu xe động cơ đốt trong có lượng bán ra cao nhất thị trường Việt Nam kể từ đầu năm 2025 đến nay với 17.316 chiếc.

Xem chi tiết

Xe

Top ôtô máy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9/2025 tại Việt Nam

Toyota Yaris Cross có bước tiến mạnh mẽ để vượt qua Ford Ranger để dẫn đầu top ôtô bán chạy, trong khi các mẫu xe còn lại đều ghi nhận doanh số tăng trưởng.

2-4533.jpg
Trong tháng 9/2025 ghi nhận sự hồi phục về sức mua, trong danh sách 10 ôtô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9/2025 tại Việt Nam đều tăng trưởng so với tháng trước đó. Ngôi đầu tiếp tục đổi chủ với màn tăng tốc của Toyota Yaris Cross đẩy Ford Ranger lại phía sau. Trong khi Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce cũng có bước tăng trưởng để trở lại nhóm dẫn đầu.
3-7381.jpg
1. Toyota Yaris Cross: 1.964 xe
Lần đầu tiên trong năm 2025, Toyota Yaris Cross vươn lên dẫn đầu top ôtô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Bất chấp áp lực ở phân khúc crossover hạng B ngày càng tăng, Toyota Yaris Cross vẫn là một trong những cái tên hút khách nhất với doanh số đạt 1.964 xe (trong đó có 122 xe thuộc bản hybrid). So với tháng trước đó, lượng xe Yaris Cross tăng 952 xe.﻿
Xem chi tiết

Xe

Top 10 động cơ ôtô tốt nhất thế giới năm 2025

Trong 31 năm qua, Wards Auto đã công bố bảng xếp hạng “10 Best Engines & Propulsion Systems”, được xem như tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

2-8211.jpg
Năm 2025 chứng kiến một cột mốc quan trọng: 9/10 động cơ được vinh danh đều mang công nghệ điện hóa, từ hybrid tự sạc, hybrid cắm sạc (PHEV) cho đến thuần điện. Đây là minh chứng rõ rệt cho xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.
3-9260.jpg
BMW M5 PHEV
﻿BMW M5 thế hệ thứ bảy mới đây đã được nâng cấp hiệu năng với hệ truyền động M Hybrid mới nhất. Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động PHEV với sự kết hợp của động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.4L với một mô-tơ điện. Điểm đặc biệt là hệ truyền động này giúp M5 vừa duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ, vừa cải thiện đáng kể hiệu suất nhiên liệu, đồng thời giúp xe có thể di chuyển quãng ngắn hoàn toàn bằng điện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới