Bảng xếp hạng các hãng ôtô tin cậy nhất 2025, Tesla "lội ngược dòng"

Bảng xếp hạng độ tin cậy ôtô thường niên Consumer Reports công bố năm nay đã có nhiều biến động, trong bối cảnh các hãng xe đang đẩy nhanh quá trình điện hóa.

Cụ thể ở nhóm ôtô đáng tin cậy nhất năm 2025 dẫn đầu bảng, trật tự gần như không thay đổi. Toyota, Subaru và Leuxs tiếp tục giữ ba vị trí cao nhất, khẳng định thế mạnh truyền thống về độ bền và tính ổn định. Theo sau là Honda và BMW, hoàn thiện nhóm năm thương hiệu được đánh giá cao nhất năm nay.

Bảng xếp hạng các hãng ôtô tin cậy nhất 2025 của Consumer Reports.

Kết quả xếp hạng được tổng hợp từ dữ liệu khảo sát người dùng sở hữu xe, dựa trên khoảng 20 nhóm lỗi tiềm ẩn, trải rộng từ các chi tiết nội thất, hệ thống điện tử cho tới những hỏng hóc nghiêm trọng liên quan đến động cơ, hộp số hoặc pin. Đáng chú ý, các mẫu hybrid truyền thống không cần cắm sạc đang nổi lên như một "điểm sáng" khi vừa cho hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, vừa đạt mức độ tin cậy cao hơn so với xe thuần xăng hay các dòng xe điện hóa phức tạp.

Thống kê của Consumer Reports cho thấy, trong tổng số 26 thương hiệu được chấm điểm, có tới 13 mẫu xe nằm trong nhóm kém tin cậy nhất thuộc phân khúc xe điện (EV) hoặc hybrid sạc ngoài (PHEV). Ngược lại, không có bất kỳ mẫu hybrid truyền thống nào bị liệt vào danh sách này. Điều đó phản ánh rõ ràng những thách thức kỹ thuật mà các hãng xe đang phải đối mặt khi chuyển sang hệ truyền động mới.

Trường hợp của Kia là ví dụ điển hình cho sự chênh lệch giữa các công nghệ. Thương hiệu Hàn Quốc vẫn nằm trong top 10 về độ tin cậy tổng thể, song mức đánh giá giữa các dòng sản phẩm lại khác biệt rõ rệt. Mẫu Carnival hybrid đạt điểm khuyến nghị cao nhất của hãng, trong khi một mẫu xe điện lại chỉ nhận mức điểm rất thấp, cho thấy độ ổn định chưa đồng đều trong danh mục sản phẩm.

Ngay cả những thương hiệu vốn nổi tiếng bền bỉ cũng không tránh khỏi “điểm trừ” khi bước vào lĩnh vực xe điện. Dù đứng trong nhóm ba hãng đáng tin cậy nhất, mẫu xe điện Prolugue mới của Honda vẫn bị chấm điểm dưới mức trung bình do phát sinh nhiều lỗi liên quan đến hệ thống truyền động điện, cho thấy điện hóa vẫn là bài toán khó ngay cả với các nhà sản xuất giàu kinh nghiệm.

Honda và BMW thuộc nhóm năm thương hiệu được đánh giá cao nhất năm nay.

Ở chiều ngược lại, Tesla là cái tên gây bất ngờ lớn nhất năm nay khi tăng tới 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Consumer Reports ghi nhận hãng xe Mỹ đã cải thiện rõ rệt các vấn đề từng bị phàn nàn nhiều năm qua, như chất lượng hoàn thiện thân vỏ, sơn và độ ổn định của các trang bị điện tử. Tuy vậy, không phải mọi mẫu xe của Tesla đều được “giải oan”. Bán tải Cybertruck vẫn nằm trong nhóm dưới trung bình về độ tin cậy, trong khi Model X với thiết kế cửa cánh chim phức tạp tiếp tục không nhận được khuyến nghị từ tổ chức này.

Tesla là cái tên gây bất ngờ lớn nhất năm nay khi tăng tới 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà đi lên của Tesla, Mazda lại chứng kiến cú trượt dài khi tụt tới 8 bậc so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các mẫu SUV cỡ trung như CX-70 và CX-90. Thay vì sử dụng các nền tảng và hệ truyền động đã được kiểm chứng như Toyota hay Subaru, Mazda lựa chọn hướng đi mạo hiểm hơn với động cơ, hộp số và hệ dẫn động cầu sau hoàn toàn mới. Hệ quả là cả phiên bản động cơ đốt trong lẫn bản PHEV của các mẫu SUV này đều phát sinh lỗi, đặc biệt liên quan đến pin và mô-tơ điện. Những trục trặc này đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh về độ tin cậy mà Mazda dày công xây dựng trong nhiều năm, đồng thời cho thấy rủi ro không nhỏ khi các hãng xe đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ.

Mazda lại chứng kiến cú trượt dài khi tụt tới 8 bậc so với năm 2024.

Vì vậy, bảng xếp hạng năm nay không chỉ phản ánh mức độ bền bỉ của từng thương hiệu, mà còn phần nào phác họa bức tranh toàn cảnh của ngành ôtô toàn cầu: điện hóa là xu hướng tất yếu, nhưng con đường để đạt được độ tin cậy tương đương hoặc vượt trội so với các công nghệ truyền thống vẫn còn nhiều thách thức.