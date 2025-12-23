Hà Nội

Sao Việt khoe khoảnh khắc đón Giáng sinh ở nước ngoài

Dịp Giáng sinh 2025, nhiều sao Việt đi du lịch như Phanh Lee, Băng Di, vợ chồng Thanh Thảo Hugo.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Phanh Lee vừa khoe loạt ảnh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn chồng yêu đã luôn chăm chỉ chụp ảnh cho 3 mẹ con, chúc anh đam mê với công việc này nhiều hơn nữa". Ảnh: FB Phanh Lee.
Tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh ở nước ngoài, Phanh Lee mặc sành điệu, gợi cảm khi xuống phố. Ảnh: FB Phanh Lee.
Người đẹp từng đóng phim Mát-xcơ-va mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Lời nói dối ngọt ngào. Sau khi kết hôn, Phanh Lee không tham gia sự kiện giải trí, đóng phim. Ảnh: FB Phanh Lee.
Diễn viên Băng Di cũng du lịch Thượng Hải dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: FB Băng Di.
Người đẹp đến công viên Disney Land. "Có ai cứ mỗi lần đi Disney Land được gặp những nhân vật tuổi thơ mà khóc như tôi không? Lần nào tôi cũng khóc, nhưng mấy ai hiểu vì sao tôi như vậy, chỉ có đứa trẻ bên trong tôi mới biết mà thôi", Băng Di cho biết. Ảnh: FB Băng Di.
Lâm Khánh Chi cho biết, cô đón Giáng sinh ở Thái Lan. “Lịch công tác kết hợp du lịch 1 tuần từ ngày 22/12 đến ngày 28/12 tại Thái Lan. Lần đầu tiên đón Giáng sinh xa nhà, Bangkok là một trong những nơi tôi thích tới nhất”, nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi.
Vợ chồng Thanh Thảo Hugo đưa hai con đi du lịch châu Âu. Ảnh: Thanh Thảo Hugo.
"Chuyến này chúng mình lại ôm nhau mùa Giáng sinh ở xứ lạnh, 2 đứa lớn và 2 nhỏ vẫn thích quay lại châu Âu, lang thang hết nước này sang nước nọ. Đây là khoảnh khắc chúng mình dành thời gian trọn vẹn cho nhau đúng nghĩa", nữ MC cho biết. Ảnh: Thanh Thảo Hugo.
Thanh Thảo Hugo và chồng con khám phá tự do, ăn uống theo tiêu chí quán ăn cho trang trí đẹp. Ảnh: Thanh Thảo Hugo.
