Những bí mật chưa biết về tộc người Hopi cổ xưa nhất

Kho tri thức

Những bí mật chưa biết về tộc người Hopi cổ xưa nhất

Tộc người Hopi là một trong những cộng đồng bản địa cổ xưa nhất Bắc Mỹ, nổi bật với văn hóa và tín ngưỡng độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Cư trú lâu đời ở cao nguyên Arizona. Người Hopi đá sinh sống hàng nghìn năm trên các mesa - dạng địa hình đá cao đặc trưng ở đông bắc bang Arizona, Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa hòa bình. Từ “Hopi” trong tiếng bản địa có nghĩa là “người sống đúng đắn” hoặc “người hòa bình”. Ảnh: Pinterest.
Xã hội mẫu hệ đặc trưng. Dòng họ, đất đai và nhà cửa của người Hopi được truyền theo dòng mẹ. Ảnh: Pinterest.
Nông nghiệp thích nghi môi trường khắc nghiệt. Người Hopi nổi tiếng với kỹ thuật trồng ngô ở vùng sa mạc ít mưa. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc làng đá nhiều tầng. Nhà ở truyền thống của người Hopi được xây bằng đá và bùn, xếp tầng trên các vách mesa. Ảnh: Pinterest.
Nền văn hóa đề cao thiên nhiên. Các điệu múa và búp bê Kachina phản ánh niềm tin tâm linh và mối liên hệ của người Hopi với thế giới tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Quan niệm thời gian theo chu kỳ. Người Hopi nhìn nhận thời gian như vòng tuần hoàn, gắn chặt với mùa vụ và nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Gìn giữ văn hóa trước hiện đại hóa. Dù chịu nhiều tác động bên ngoài, cộng đồng Hopi vẫn bảo tồn nghiêm ngặt bản sắc truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Văn hóa và tín ngưỡng độc đáo #Xã hội mẫu hệ của người Hopi #Nông nghiệp và kỹ thuật trồng ngô #Kiến trúc làng đá truyền thống #Quan niệm thời gian theo chu kỳ #Bảo tồn văn hóa trước hiện đại hóa

