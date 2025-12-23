Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ chồng NSND Lan Hương chia sẻ ảnh hồi tưởng quá khứ

Giải trí

Hot face sao Việt: Vợ chồng NSND Lan Hương chia sẻ ảnh hồi tưởng quá khứ

NSND Lan Hương tiết lộ bức ảnh chụp cùng NSƯT Đỗ Kỷ vào năm 1985 tại thác Prenn. Phương Trinh Jolie quấn quýt ông xã Lý Bình ở Thượng Hải. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 23/12: NSND Lan Hương tiết lộ bức ảnh chụp cùng bạn đời - NSƯT Đỗ Kỷ vào năm 1985 tại thác Prenn, Đà Lạt. Ảnh: FB Lan Hương Bông
Ca sĩ Phương Trinh Jolie quấn quýt ông xã Lý Bình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Cặp đôi diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương thực hiện bộ ảnh áo dài. Ảnh: FB Huỳnh Anh
Diễn viên Diễm My 9x khoe sắc vóc mẹ 1 con. Ảnh: FB Vu Pham Diem My
Diễn viên Anh Đức nhắn gửi bà xã Anh Phạm: "Chúc mừng sinh nhật bé vợ. Thêm tuổi mới vẫn cứ làm nũng, xinh đẹp, có thêm thành công, vai diễn mới và làm nhiều trò vui cho chồng nha". Ảnh: FB Ta Anh Duc
Vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật tình tứ khi nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm. Ảnh: FB Thu Trang
Diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ lại khoảnh khắc xinh đẹp từ 3 năm trước. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Ca sĩ Hoà Minzy xinh đẹp lộng lẫy biểu diễn ở Đà Nẵng. Ảnh: FB Hòa Minzy
Gia đình Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh kỷ niệm dấu mốc 15 năm kết hôn. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Cindy Lư mặc gợi cảm đón tuổi mới. Ảnh: FB Cindy Lư
