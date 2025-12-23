Hà Nội

Khám phá cuộc sống của binh lính La Mã bảo vệ Bức tường Hadrian

Kho tri thức

Khám phá cuộc sống của binh lính La Mã bảo vệ Bức tường Hadrian

Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy binh lính La Mã làm nhiệm vụ bảo vệ Bức tường Hadrian đã bị tổn hại hệ tiêu hóa nghiêm trọng.

Tâm Anh (TH)
Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học tại Đại học Oxford và Cambridge đã tìm thấy bằng chứng cho thấy những người lính bảo vệ Đế chế La Mã tại Bức tường Hadrian cách đây gần 2.000 năm đã mắc bệnh tiêu chảy. Ảnh: Vindolanda Trust.
Ảnh: Vindolanda Trust.
Kết quả phân tích mẫu nước thải tại Vindolanda, pháo đài La Mã gần Bức tường Hadrian ở miền bắc nước Anh của các chuyên gia đã phát hiện dấu vết của các loại ký sinh trùng đường ruột cổ đại. Ảnh: Parasitology.
Ảnh: Parasitology.
Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Marissa Ledger cho biết các bệnh nhiễm trùng mãn tính làm suy yếu sức khỏe binh lính La Mã khiến họ không đủ sức để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tại Bức tường Hadrian, binh lính La Mã có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm nhiệm vụ dù tình trạng sức khỏe không tốt. Ảnh: Patrik Flammer.
Ảnh: Patrik Flammer.
"Ba loại ký sinh trùng mà chúng tôi tìm thấy có thể đã dẫn đến suy dinh dưỡng và gây tiêu chảy ở một số binh lính La Mã", Tiến sĩ Ledger giải thích. Ảnh: Marissa Ledger.
Ảnh: Marissa Ledger.
Theo Tiến sĩ Ledger, mặc dù người La Mã đã biết về ký sinh trùng đường ruột nhưng các thầy thuốc khi ấy hầu như không thể làm gì để loại bỏ chúng hoặc giúp đỡ những người bị tiêu chảy cải thiện sức khỏe. Ảnh: Shutterstock/Dave Head.
Ảnh: Shutterstock/Dave Head.
Do không có phương pháp điều trị hiệu quả nên những binh sĩ La Mã có các triệu chứng có thể kéo dài và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ảnh: Alamy.
Ảnh: Alamy.
Các nhà nghiên cứu cho hay một số binh lính có thể đã bị ốm nặng do mất nước, sụt cân trong các đợt bùng phát dịch bệnh tiêu chảy vào mùa hè, thường liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm và có thể lây nhiễm cho hàng chục người cùng một lúc. Ảnh: Sonya Galloway.
Ảnh: Sonya Galloway.
Hậu quả là một số lượng lớn binh sĩ La Mã làm nhiệm vụ tại Bức tường Hadrian đã tử vong vì những đợt dịch bệnh nguy hiểm này. Ảnh: english-heritage.org.uk.
Ảnh: english-heritage.org.uk.
Bức tường Hadrian được đế chế La Mã xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên để bảo vệ tỉnh Britannia của họ khỏi các cuộc tấn công của các bộ lạc từ phía bắc. Ảnh: Carole Raddato/Flickr (Creative Commons CC BY-NC-SA 2.0).
Ảnh: Carole Raddato/Flickr (Creative Commons CC BY-NC-SA 2.0).
Các cuộc khai quật tại Vindolanda - nằm giữa Carlisle và Corbridge ở Northumberland - đã cung cấp những bằng chứng quan trọng về cuộc sống của binh sĩ La Mã, chẳng hạn như các tấm bảng gỗ được viết bằng mực ghi chép chi tiết các hoạt động như thu thập vật liệu, liên lạc quân sự và cá nhân. Ảnh: Mike Bishop via Flickr (CC BY-SA 2.0).
Ảnh: Mike Bishop via Flickr (CC BY-SA 2.0).
Tâm Anh (TH)
