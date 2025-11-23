Hà Nội

1,3 tỷ mật khẩu rò rỉ, kiểm tra ngay tài khoản

Số hóa

1,3 tỷ mật khẩu rò rỉ, kiểm tra ngay tài khoản

Kho dữ liệu khổng lồ chứa 1,3 tỷ mật khẩu và 2 tỷ email vừa bị phát hiện, người dùng cần kiểm tra ngay.

Thiên Trang (TH)
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về một đợt rò rỉ dữ liệu lớn chưa từng có.
Kho dữ liệu này chứa 1,3 tỷ mật khẩu và gần 2 tỷ địa chỉ email từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau.
Troy Hunt, sáng lập Have I Been Pwned - trang web nổi tiếng giúp người dùng kiểm tra vi phạm dữ liệu, xác nhận đây là kho dữ liệu lớn nhất từng xử lý.
Có tới 625 triệu mật khẩu chưa từng xuất hiện trong các vụ rò rỉ trước đây.
Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập haveibeenpwned.com và nhập mật khẩu thường dùng.
Nếu kết quả báo đỏ, mật khẩu đã bị lộ và cần đổi ngay để tránh nguy cơ bị hack.
Các chuyên gia khuyến nghị không tái sử dụng mật khẩu, bật 2FA và dùng trình quản lý mật khẩu.
Vụ việc cho thấy tình hình an ninh mạng ngày càng phức tạp với nguy cơ rò rỉ dữ liệu liên tục.
Thiên Trang (TH)
#rò rỉ dữ liệu #mật khẩu #email #an ninh mạng #Hack #Have I Been Pwned

