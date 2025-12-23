Hà Nội

Trước Giáng sinh, 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở... tha hồ giàu

Giải mã

Trước Giáng sinh, 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở... tha hồ giàu

Trước đêm Giáng sinh, 3 con giáp này cửa tài lộc mở sẵn. Nếu biết tận dụng và giữ nhịp sống hài hòa, đây sẽ là bước đệm rất đẹp để bước sang năm mới dư dả.

Tuổi Sửu – Âm thầm tích lũy, cuối năm bung lộc: Tuổi Sửu là con giáp nổi tiếng với sự bền bỉ và chịu khó, cả năm thường cặm cụi làm việc, ít khi khoe khoang thành quả. Chính sự kiên trì này giúp tuổi Sửu đón vận tài chính rất đẹp vào thời điểm cận Giáng sinh.
Trước đêm Noel, tuổi Sửu dễ: Nhận khoản tiền đã chờ đợi từ lâu; Có thêm thu nhập ngoài dự kiến; Công việc tiến triển thuận, ít trắc trở; Tiền đến với tuổi Sửu không quá phô trương nhưng vào đều – giữ được, đúng kiểu giàu bền chứ không giàu may rủi.
Tuổi Thân – Thời vận xoay chiều, tiền về nhanh tay: Tuổi Thân nhanh nhạy, linh hoạt và biết nắm bắt cơ hội. Trước đêm Giáng sinh, vận trình của tuổi Thân có dấu hiệu xoay chiều tích cực, đặc biệt là về tiền bạc.
Giai đoạn này, tuổi Thân dễ: Điều đáng nói là tiền đến với tuổi Thân mang tính bất ngờ, càng thoải mái tinh thần, càng dễ trúng vận tốt.
Tuổi Thìn – Phúc dày gọi lộc, càng gần lễ càng dư dả: Tuổi Thìn vốn mang số hưởng phúc, sống hiền lành, không quá toan tính. Trước đêm Giáng sinh, phúc khí tích tụ từ trước bắt đầu phát tác mạnh, giúp tuổi Thìn đón tài lộc theo cách rất nhẹ nhàng.
Tuổi Thìn trong giai đoạn này thường: Không cần cố gắng quá nhiều, tuổi Thìn vẫn cảm nhận rõ sự dư dả, đúng nghĩa “cửa tiền mở, lộc tự vào”. Vì sao vận tiền lại mở trước đêm Giáng sinh?
Theo quan niệm dân gian, thời điểm cuối năm là lúc: Vận cũ khép lại, vận mới manh nha; Những gì gieo trong năm bắt đầu cho quả; Người có phúc – có nhẫn dễ được đền đáp.
Gợi ý nhỏ để giữ lộc trong những ngày cận lễ. Dù vận tốt, người xưa vẫn khuyên: Tránh chi tiêu quá tay theo cảm xúc; Giữ lời nói hòa nhã, tránh tranh cãi; Biết chia sẻ, cho đi để lộc ở lại lâu; Cuối năm không chỉ là lúc đón tiền, mà còn là lúc giữ phúc cho năm mới.(*Thông tin trong bài mang tính tham khảo).
