Hà Nội

Sinh trắc học hành vi, “tường lửa vô hình” chống lừa đảo số

Số hóa

Sinh trắc học hành vi, “tường lửa vô hình” chống lừa đảo số

Khi mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt dần bị vượt qua, sinh trắc học hành vi nổi lên như xu hướng xác thực mới.

Thiên Trang (TH)
Trong kỷ nguyên số, các hình thức bảo mật truyền thống như mật khẩu hay OTP đang dần trở nên lỗi thời trước chiêu trò tinh vi của tội phạm công nghệ.
Theo Juniper Research, năm 2025 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của sinh trắc học hành vi (behavioural biometrics), phương thức xác thực danh tính mới dựa trên thói quen sử dụng của người dùng.
Khác với sinh trắc học tĩnh như nhận diện khuôn mặt, công nghệ này cho phép hệ thống giám sát hành vi theo thời gian thực và xác thực liên tục mà người dùng không cần thao tác thêm.
Mỗi người đều có “chữ ký hành vi” riêng, thể hiện qua tốc độ gõ phím, cách vuốt màn hình hay di chuyển chuột.
Hệ thống AI sẽ ghi nhận và so sánh các hành vi này để phát hiện sớm bất thường, ngăn chặn truy cập trái phép trước khi thiệt hại xảy ra.
Giải pháp này còn mang lại trải nghiệm “không ma sát”, giúp người dùng được bảo vệ mà hầu như không nhận ra quá trình xác thực đang diễn ra.
Các ngân hàng số đang bắt đầu tích hợp sinh trắc học hành vi như một lớp bảo mật bổ sung, đặc biệt trong các giao dịch thanh toán tài khoản–tới–tài khoản (A2A).
Juniper dự đoán hình thức xác thực thụ động này sẽ trở thành “tường lửa vô hình” của ngành tài chính trong năm 2025, cân bằng hoàn hảo giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng.
GALLERY MỚI NHẤT