Giày cổ 5.000 tuổi nguyên vẹn khó tin dưới đáy hồ Thụy Sĩ

Kho tri thức

Khám phá chiếc giày cổ xưa được bảo tồn hoàn hảo dưới đáy hồ, phản ánh nền văn hóa Horgen cách đây hàng nghìn năm tại Thụy Sĩ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Vốn dĩ, những ngôi nhà cổ thuộc Thời Kỳ Đồ Đá nằm trên bờ hồ Greifensee ở vùng Zurich, Thụy Sĩ là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất của Châu Âu. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Không chỉ vậy, các thợ lặn cũng vô tình trục vớt được vật thể lạ cổ xưa nằm dưới đáy hồ này. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Đó là một chiếc giày được bảo tồn khá hoàn hảo dưới môi trường nước. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, chiếc giày này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Nó được làm từ những mảnh chiếu đan từ vỏ cây. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Các chuyên gia tin rằng, chiếc giày thuộc về nền văn hóa Horgen, một nền văn hóa cổ đã được xác định trước đó trong khu vực này. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Thật kỳ diệu khi một vật thể dệt may cổ xưa bằng hữu cơ lại có thể được bảo quản trong tình trạng tốt, mà không bị phân hủy trong môi trường nước tự nhiên suốt một thời gian dài như vậy. Ảnh: @hãng tin SDA-ATS.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Chiếc giày #thụy sĩ #dệt may

