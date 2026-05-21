Cặp cá voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư

Hai con cá voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất từng được ghi nhận ở loài này khi thực hiện cuộc hành trình dài gần 15.000 km.

Cá voi lưng gù nổi tiếng với những cuộc di cư. Theo đó, một số quần thể cá voi lưng gù thường xuyên di cư giữa các khu vực kiếm ăn và sinh sản từ Nam Cực đến quanh bờ biển của Australia. Mới đây, 2 cá thể đã xác lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất từng được ghi nhận ở loài này. Chúng đã thực hiện cuộc hành trình dài gần 15.000 km từ bờ biển phía Đông của Australia đến vùng biển Brazil và ngược lại.

Quãng đường bơi giữa Australia và Brazil dài gần 15.000 km đánh dấu khoảng cách xa nhất từng được xác nhận giữa các lần nhìn thấy cá voi lưng gù riêng lẻ trên toàn thế giới. Để xác nhận kỷ lục cho cặp cá voi lưng gù này, các nhà nghiên cứu đã so sánh hơn 19.000 bức ảnh đuôi cá voi chụp trong suốt 41 năm để nhận diện từng cá thể.

Những bức ảnh chụp đuôi cá voi lưng gù là "chìa khóa" để theo dõi hành trình di cư phi thường của loài này. Ảnh: Pacific Whale Foundation.

Để theo dõi từng cá thể cá voi lưng gù trong nhiều năm, các chuyên gia sử dụng kỹ thuật nhận dạng bằng ảnh, so sánh hình dạng và màu sắc độc đáo trên vây đuôi của chúng. Không những vậy, nền tảng toàn cầu có tên Happywhale - nơi mọi người có thể tải ảnh lên và theo dõi cá voi lưng gù trong các cuộc di cư của chúng cũng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của giới khoa học. Từ những dữ liệu hình ảnh khổng lồ, giới nghiên cứu kinh ngạc khi phát hiện 2 cá thể cá voi lưng gù đã có cuộc hành trình đầy ngoạn mục.

Theo các chuyên gia, con cá voi lưng gù lập kỷ lục đầu tiên được chụp lần đầu vào năm 2007 tại vịnh Hervey thuộc bang Queensland ở bờ đông nước Australia. Nó xuất hiện một lần nữa tại cùng địa điểm vào năm 2013. Sáu năm sau, phần đuôi đặc trưng của cá thể này lọt vào ống kính ở ngoài khơi siêu đô thị Sao Paulo của Brazil. Nếu tính theo đường chim bay, khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của hành trình mà nó đã đi là 14.200 km.

Con cá voi lưng gù lập kỷ lục thứ hai đi theo hướng ngược lại. Đầu tiên, nó được chụp ảnh ở ngoài khơi Bahia (Brazil) vào năm 2003 với 8 cá thể khác. Vào năm 2025, con cá voi lưng gù này được phát hiện ở vịnh Hervey cho thấy nó đã thực hiện chuyến hành trình dài 15.100 km.

Trước đó, kỷ lục hành trình di cư dài nhất thuộc về một cá thể cá voi lưng gù di chuyển hơn 13.000 km từ bờ biển Thái Bình Dương của Colombia đến Zanzibar ngoài khơi miền Đông châu Phi.