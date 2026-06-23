Lý do thủ phủ an cư, đầu tư mới của Hải Phòng gọi tên Vũ Yên

Trong quý I/2026, Hải Phòng ước tính phục vụ gần 3 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 3.500 tỷ đồng.

Đóng góp vào con số này có “thủ phủ giải trí mới” - đảo Vũ Yên. Tại đây, Vinhomes Royal Island sáng đèn mỗi đêm, thu hút hàng ngàn cư dân và du khách trải nghiệm nhiều sự kiện văn hóa giải trí, tiện ích đã vận hành.

Trung tâm du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng mới của thành phố Cảng

Tối 20/6, hàng nghìn khán giả đã phủ kín quảng trường châu Âu tại Vinhomes Royal Island, hòa cùng đêm nhạc “Từng Ngày” của ca sĩ Bùi Trường Linh. Âm nhạc, ánh sáng và những tràng pháo tay nối dài đến tận khuya, biến đêm hè trên đảo Vũ Yên trở thành lễ hội sôi động.

“Nhóm em qua đảo từ chiều. Cả nhóm ăn uống, check-in rồi đợi xem show. Nghỉ hè năm nay, Vũ Yên gần như trở thành đại bản doanh”, Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, cho biết.

Đêm nhạc “Từng ngày” của ca sĩ Bùi Trường Linh không còn một ghế trống, thắp sáng quảng trường châu Âu tối 20/6

Có mặt tại đêm nhạc chị Hồng Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết cả gia đình đã có mặt tại Vũ Yên từ tối 19/6. Đêm nhạc cùng đô thị đảo được chị xếp ưu tiên số 1 trong hành trình du lịch cuối tuần tại thành phố Cảng.

“Ấn tượng nhất vẫn là màn pháo hoa rực rỡ bên sông Cấm. Không khí dễ chịu, thư thái. Giờ thì tôi hiểu vì sao nhiều gia đình ở Hà Nội lại thường xuyên đưa nhau về Hải Phòng nghỉ cuối tuần”, chị Hồng Anh nói.

Đêm nhạc của Bùi Trường Linh chỉ là một trong hàng loạt hoạt động, sự kiện nối tiếp nhau, thắp sáng nhịp sống sôi động suốt bốn mùa tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

“Nếu trước đây, du khách đến Hải Phòng chỉ nghĩ food tour, rồi tiếp tục ra Cát Bà hay Đồ Sơn, thì nay lịch trình ấy không thể thiếu đảo Vũ Yên”, anh Bùi Quang Huy, chủ một doanh nghiệp lữ hành tại Hải Phòng, nhận xét.

Theo anh Huy, Vinhomes Royal Island từ khi đi vào vận hành đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới của du lịch đất Cảng nhờ hệ tiện ích đa dạng, quy mô chưa từng có, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhiều nhóm khách.

Người yêu thể thao tìm thấy thử thách để chinh phục trên sân golf 36 hố rộng 160 ha, song hành 2 hệ sinh thái hồ nước, đầm lầy tự nhiên độc đáo.

Vinhomes Royal Island mang đến những trải nghiệm thể thao, vui chơi, giải trí lần đầu tiên xuất hiện tại miền Bắc

Trẻ nhỏ thích thú với những màn biểu diễn tuấn mã quý hiếm tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl hay thỏa sức vui chơi với công viên giải trí VinWonders cùng Safari đầu tiên tại miền Bắc.

Trong khi đó, quảng trường châu Âu, phố đi bộ công viên Vũ Yên hay Vincom Mega Mall lại trở thành “thánh đường” của giới trẻ với âm nhạc, nhạc nước, ẩm thực và mua sắm kéo dài từ sáng đến khuya.

Từ bến du thuyền Royal Marina, nhiều gia đình lại tìm thấy sự gắn kết trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà.

Còn với những người cao tuổi, Ikigai Wellness Center mang đến trải nghiệm thư giãn trong không gian đậm chất Nhật Bản.

“Chỉ riêng năm 2025, Hải Phòng đón 14,5 triệu lượt khách. Vinhomes Royal Island đóng góp không nhỏ vào con số này. Dòng người không ngừng đổ về mỗi cuối tuần, dịp lễ hội tạo nên một trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng mới cho thành phố Cảng”, anh Huy tự hào.

Sống tận hưởng giữa thủ phủ lễ hội, kinh doanh đắc lợi với triệu lượt khách

Anh Vũ, cư dân tại Vinhomes Royal Island (chủ chuỗi homestay Vu’Stay) cho biết, điều khiến anh quyết định chuyển cư và đặt cơ sở kinh doanh tại đô thị đảo chính là giá trị sống khác biệt với những đặc quyền và trải nghiệm chưa từng có tại Hải Phòng trước đây.

“Các con có thể tự do vui chơi trong không gian an toàn, văn minh. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là tới phố đi bộ, hồ bơi, cuối tuần lại có thể đến VinWonders, Safari hay tham gia các hoạt động lễ hội. Rất giá trị”, anh Vũ tâm sự.

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, anh Vũ cảm nhận rõ sức hút của Vinhomes Royal Island qua hệ thống ba cơ sở homestay đang vận hành.

Lượng khách lưu trú ngày càng đa dạng, đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên... Đặc biệt, rất nhiều du khách là người nước ngoài.

Nhiều người ban đầu đến Hải Phòng để khám phá ẩm thực, sau đó lựa chọn đô thị đảo vì vừa thuận tiện kết nối trung tâm, vừa có không gian xanh, hệ tiện ích đồng bộ và nhiều hoạt động giải trí diễn ra quanh năm.

“Cuối tuần gần như luôn kín phòng từ trước 1-2 tuần. Những dịp lễ lớn, khách phải đặt trước cả tháng. Vì thế, tôi đang tính mở rộng thêm quy mô. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi có thể vừa an cư, vừa khai thác dòng tiền lâu dài”, anh chia sẻ.

Du khách nước ngoài check-in tại cơ sở homestay của anh Vũ trên đảo Vũ Yên

Câu chuyện của anh Vũ phản ánh xu hướng dịch chuyển của nhiều nhà đầu tư về Vinhomes Royal Island. Thay vì đầu tư vào một nơi phải chờ đợi lượng khách trong tương lai, họ lựa chọn một đô thị đã hình thành sức sống với chuỗi lễ hội, sự kiện và hệ tiện ích thu hút dòng người quanh năm.

Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân liên tục gia tăng tạo nên nguồn khách ổn định cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác bất động sản.

Đó cũng là lý do Vinhomes Royal Island được ví như thủ phủ an cư, đầu tư mới của Hải Phòng. Nơi đây, cư dân được tận hưởng cuộc sống 365 ngày lễ hội. Và đây cũng là nơi các nhà đầu tư đón đầu dòng khách triệu lượt mỗi năm bằng những cơ hội kinh doanh hiện hữu.