Lương CEO Apple gây sốc, 7 giờ bằng 1 năm của người Mỹ

Số hóa

Lương CEO Apple gây sốc, 7 giờ bằng 1 năm của người Mỹ

Tim Cook chỉ mất 7 giờ để kiếm hơn thu nhập trung bình 1 năm của người Mỹ, và có thể mua nhà 11 tỷ sau 2 ngày làm việc.

Thiên Trang (TH)
CEO Apple Tim Cook có thu nhập khủng lên tới 74,6 triệu USD trong năm 2024.
Chỉ cần 7 giờ làm việc, ông đã vượt mức lương trung bình 62.088 USD/năm của người Mỹ.
Sau 2 ngày, Cook đủ tiền mua một căn nhà trị giá 439.000 USD, tương đương 11,5 tỷ đồng.
Trong 30 phút, ông kiếm thêm 4.256 USD, nhiều hơn khoản tiết kiệm khẩn cấp của đa số người Mỹ.
Chỉ mất 21 phút, Cook đã đủ tiền mua MacBook Pro, và 8 phút để sở hữu iPhone Pro 17.
Dù giàu có, Cook vẫn chỉ đứng thứ 7 trong danh sách CEO lương cao nhất nước Mỹ.
Những cái tên vượt mặt ông gồm Rick Smith của Axon, Jim Anderson của Coherent và Satya Nadella của Microsoft.
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, biến thu nhập của các CEO thành biểu tượng bất bình đẳng ở Mỹ.
