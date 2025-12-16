Lương CEO Apple gây sốc, 7 giờ bằng 1 năm của người Mỹ

Tim Cook chỉ mất 7 giờ để kiếm hơn thu nhập trung bình 1 năm của người Mỹ, và có thể mua nhà 11 tỷ sau 2 ngày làm việc.