Tim Cook nói "Tôi yêu Labubu", cổ phiếu Pop Mart tăng vọt 6%

Số hóa

Tim Cook nói "Tôi yêu Labubu", cổ phiếu Pop Mart tăng vọt 6%

CEO Apple Tim Cook khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại triển lãm Labubu ở Thượng Hải, phát biểu “Tôi yêu Labubu” và nhận món quà đặc biệt.

Thiên Trang (TH)
Mới đây, Tim Cook đã bất ngờ tham dự triển lãm Labubu kỷ niệm 10 năm của Pop Mart tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Tại sự kiện, ông được tặng một mô hình Labubu phiên bản đặc biệt mang gương mặt và phong cách của chính mình.
Bức tượng nhỏ cầm iPhone 17 Pro màu cam nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Tim Cook chia sẻ trên Weibo rằng ông “rất ấn tượng với cách Pop Mart dùng iPad Pro để sáng tạo nên Labubu”.
Ngay sau sự kiện, cổ phiếu Pop Mart trên sàn Hong Kong tăng tới 6,1%, nâng vốn hóa lên hơn 1.180 nghìn tỷ đồng.
Giới phân tích cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Apple muốn gắn kết với ngành văn hóa sáng tạo Trung Quốc.
Sự kiện cũng diễn ra ngay trước thời điểm Apple mở đặt trước iPhone Air tại Trung Quốc vào ngày 17/10.
Với cú “bắt tay văn hóa” đầy tinh tế này, Tim Cook một lần nữa chứng minh khả năng tạo hiệu ứng truyền thông cực mạnh của Apple.
Thiên Trang (TH)
#Tim Cook #Labubu #Pop Mart #cổ phiếu tăng #Thượng Hải #Apple Trung Quốc

