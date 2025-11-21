Hà Nội

John Ternus kỹ sư cơ khí có thể kế nhiệm Tim Cook

Số hóa

John Ternus kỹ sư cơ khí có thể kế nhiệm Tim Cook

Apple đang chuẩn bị chuyển giao quyền lực, John Ternus nổi lên như ứng viên sáng giá thay Tim Cook.

Thiên Trang (TH)
Apple âm thầm chuẩn bị cho cuộc chuyển giao lãnh đạo lớn nhất hơn một thập kỷ qua.
John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, được xem là ứng viên số một.
Ông gia nhập Apple từ năm 2001, để lại dấu ấn trên iPad, iPhone, AirPods và Mac silicon.
Gần đây Ternus xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, được truyền thông Apple “rọi đèn” mạnh mẽ
Ở tuổi 50, ông có tiềm năng lãnh đạo dài hạn, phù hợp định hướng AI và thực tế hỗn hợp.
Ternus từng là vận động viên bơi lội xuất sắc, tốt nghiệp cơ khí tại Đại học Pennsylvania.
Ông thăng tiến qua nhiều vị trí, từ giám sát AirPods, Mac, iPad đến iPhone hardware.
Việc chọn Ternus sẽ phản ánh truyền thống thăng tiến nội bộ và ưu tiên đổi mới kỹ thuật của Apple.
#Apple #Tim Cook #John Ternus #lãnh đạo #chuyển giao #công nghệ

