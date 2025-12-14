Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Ca sĩ Võ Hạ Trâm thích diện áo dài khi đi diễn

Ca sĩ Võ Hạ Trâm thích diện áo dài khi đi diễn. Thanh Hằng hội ngộ, đọ sắc vóc với 'em xinh' Quỳnh Anh Shyn. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 14/12: Ca sĩ Võ Hạ Trâm thích diện áo dài khi đi diễn. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Siêu mẫu Thanh Hằng hội ngộ, đọ sắc vóc với 'em xinh' Quỳnh Anh Shyn trong một sự kiện. Ảnh: FB Thanh Hằng
Ca sĩ Tóc Tiên khoe vòng eo táo bạo trên sân khấu. Ảnh: FB Tóc Tiên
Vợ chồng diễn viên Thanh Trúc - ca sĩ Châu Khải Phong nô đùa bên con gái Kỳ Kỳ. Ảnh: FB Phạm Thanh Trúc
Ca sĩ Đoan Trang và con gái cùng nhau đi quay hình. Ảnh: FB Doan Trang
Ngọc Quyên đưa mẹ đến nhà bạn dự tiệc Giáng sinh. Ảnh: FB Ngoc Quyen
Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh thời mới lớn bên gia đình. Cô là chị cả trong nhà có ba chị em gái. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh
MC Quyền Linh đăng ảnh với con gái ở Hà Nội. Ảnh: FB Quyền Linh
