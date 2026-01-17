Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump công bố thành viên 'Hội đồng Hòa bình Gaza'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố danh sách các thành viên của một ủy ban cấp cao sẽ giám sát việc tái thiết và quản trị Dải Gaza.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, trong một tuyên bố của Nhà Trắng được công bố hôm 16/1, chính quyền Tổng thống Trump xác nhận việc thành lập cái gọi là "Hội đồng Hòa bình Gaza", một điểm chính trong kế hoạch 20 điểm của ông chủ Nhà Trắng nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Trong số những người được bổ nhiệm vào "Hội đồng Hòa bình Gaza" có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump là Jared Kushner, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Giám đốc điều hành Apollo Global Management Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert Gabriel. Được biết, Tổng thống Trump là Chủ tịch Hội đồng.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Các nhiệm vụ của hội đồng này bao gồm “xây dựng năng lực quản trị, quan hệ khu vực, tái thiết, thu hút đầu tư, tài trợ quy mô lớn và huy động vốn”.

Thông báo này chính thức hóa việc khởi động cái mà Tổng thống Trump gọi là “giai đoạn hai” trong kế hoạch hòa bình Gaza của ông, tiếp nối thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ban đầu giữa Israel và Hamas đạt được vào đầu 10/2025.

Giai đoạn hai này tập trung vào việc giải giáp quân sự Hamas và thành lập Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG).

NCAG do Tiến sĩ Ali Sha'ath, một người Palestine, đứng đầu và đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 15/1. Nhà Trắng mô tả Tiến sĩ Sha'ath là người "được kính trọng rộng rãi nhờ khả năng lãnh đạo thực dụng và theo chủ nghĩa kỹ trị".

Để làm cầu nối giữa "Hội đồng Hòa bình" ở Washington và NCAG tại Gaza, ông Trump đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Bulgaria Nickolay Mladenov làm Đại diện cấp cao cho Gaza. Nickolay Mladenov cũng sẽ tham gia vào một Ban Điều hành Gaza riêng biệt, bao gồm các thành viên như Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và nhà ngoại giao Qatar Ali Al Thawadi.

Trong khi đó, Israel phản ứng với thái độ hoài nghi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi việc thành lập NCAG là một "động thái mang tính tuyên bố" hơn là một bước tiến thực chất.

