Thế giới

Lũ lụt ở Nam Phi, ít nhất 19 người thiệt mạng

Mưa lớn kéo dài nhiều tuần đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Phi, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng ở Nam Phi đã phải tạm thời đóng cửa hôm 15/1 sau nhiều tuần mưa lớn gây ra lũ lụt chết người tại nhiều khu vực của nước này.

"Ít nhất 19 người đã thiệt mạng tại Nam Phi kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào tháng trước. Các trường hợp tử vong được báo cáo ở tỉnh Mpumalanga và Limpopo lân cận, nơi có Vườn quốc gia Kruger", Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia Nam Phi cho hay.

namphi.png
Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng ở Nam Phi đã phải tạm thời đóng cửa vì mưa lũ. Ảnh: Công viên Quốc gia Nam Phi/X.

Văn phòng của Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết trong một tuyên bố rằng ông có kế hoạch đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Nam Phi ngày 15/1 đã ban hành cảnh báo cấp độ 10 (cảnh báo đỏ), mức cảnh báo cao nhất, trong vòng 24 đến 48 giờ tới tại một số khu vực phía bắc. Cơ quan này cho biết dự kiến ​​sẽ có thêm những trận mưa lớn, gây ra lũ lụt đe dọa tính mạng, khiến người dân phải di dời và gây thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở hạ tầng.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng, lượng mưa từ 100 đến 200 mm dự kiến ​​sẽ trút xuống trong hai ngày tới.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi cảnh báo rằng khu vực này đã bị ngập lụt nghiêm trọng do các sông Crocodile, Sabie, Letaba, Sand, Luvuvhu và Limpopo tràn bờ vì mưa lớn kéo dài.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia Nam Phi cho biết họ đã đưa ra quyết định thận trọng là không cho phép du khách tham quan trong ngày vào Vườn quốc gia Kruger cho đến khi điều kiện được cải thiện. Họ đã sơ tán nhân viên và du khách khách từ một trong những khu trại chính bằng trực thăng sau khi nơi này bị ngập lụt.

Hôm 15/1, Quân đội Nam Phi cho biết các đội cứu hộ trên không vẫn đang hỗ trợ những người bị mắc kẹt trên cây và những người cần chăm sóc y tế đã được đưa đến Bệnh viện Maphutha gần Phalaborwa.

Theo Reynold Thakhuli, người phát ngôn của Vườn quốc gia Kruger, các loài động vật trong công viên có khả năng thích nghi và có thể di chuyển đến vùng đất cao hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận bão lớn càn quét bang California, Mỹ, hồi tháng 3/2023

Nguồn video: THĐT
