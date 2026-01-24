Hà Nội

Loại cá da trơn giàu đạm, omega-3, tốt cho não bộ, tăng sức đề kháng

Sống Khỏe

Loại cá da trơn giàu đạm, omega-3, tốt cho não bộ, tăng sức đề kháng

Cá lăng không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, góp phần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tim mạch, não bộ và thị lực.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cá lăng là một trong những loại cá da trơn được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, thịt chắc, ít xương và dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Không chỉ mang giá trị ẩm thực cao, cá lăng còn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe con người. Ảnh minh họa
Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g thịt cá lăng tươi chưa qua chế biến có chứa khoảng 112 kcal năng lượng, 19g protein, 4g chất béo cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa
Hàm lượng protein dồi dào trong cá lăng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và tái tạo các mô cơ, giúp cơ thể phục hồi nhanh sau hoạt động thể lực và nâng cao sức đề kháng. Chất đạm còn tham gia vào quá trình vận chuyển các dưỡng chất qua màng tế bào, thúc đẩy chức năng nuôi dưỡng tế bào, từ đó góp phần cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ và duy trì sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa
Nhờ lượng chất béo vừa phải, cá lăng đặc biệt phù hợp với những người đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh hoặc cần kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
Bên cạnh protein, cá lăng còn là nguồn cung cấp omega-3 – một loại chất béo không bão hòa đa thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Omega-3 có tác dụng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giúp giấc ngủ sâu và ổn định hơn. Ảnh minh họa
Đồng thời, dưỡng chất này còn góp phần cải thiện thị lực, thúc đẩy sự phát triển não bộ, đặc biệt quan trọng đối với trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng và người cao tuổi cần duy trì chức năng trí não. Ảnh minh họa
Ngoài ra, cá lăng chứa lượng vitamin A đáng kể, được ví như “người bảo hộ” của đôi mắt. Vitamin A giúp bảo vệ và tăng cường thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, nhất là ở người lớn tuổi. Ảnh minh họa
Không chỉ dừng lại ở đó, vitamin A còn tham gia vào quá trình phát triển tế bào, duy trì chức năng miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Ảnh minh họa
Với thành phần dinh dưỡng phong phú cùng nhiều lợi ích cho sức khỏe, cá lăng xứng đáng là thực phẩm nên được bổ sung thường xuyên trong bữa ăn gia đình. Việc sử dụng cá lăng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh sẽ góp phần nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ảnh minh họa
#Lợi ích dinh dưỡng của cá lăng #Vai trò của vitamin A trong bảo vệ mắt #Thực phẩm giàu protein và khoáng chất #cá lăng #protein #omega-3

