Sống Khỏe

Yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Đồng Tháp

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý vụ 19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý và tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai ngay các nội dung sau:

Thứ nhất, chỉ đạo cơ sở điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng.

Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Sau vụ 149 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 năm 2024, nay tiếp tục bị ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì cơ sở này. Ảnh PLO
Sau vụ 149 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 năm 2024, nay tiếp tục bị ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì cơ sở này. Ảnh PLO

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu biến đổi chất lượng.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn.

Thứ năm, tiếp tục triển khai nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống thực phẩm giả.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định; chủ động thông tin về vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với địa phương nhằm kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ảnh minh họa/Internet

Theo PLO, điều đáng nói trước đó, Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 từng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, ngày 6/8/2024, nhiều công nhân của Công ty TNHH may túi xách Thái Dương ăn bánh mì của cơ sở này để tăng ca. Đến sáng 7/8, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị.

Từ ngày 7 đến 12/8/2024, tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn. Tổng cộng có 149 người nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm; không có trường hợp tử vong.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 số tiền 90 triệu đồng; đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng theo quy định.

