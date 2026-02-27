Bộ trưởng Bộ y tế gửi thư chúc mừng các thầy thuốc, người lao động ngành y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư gửi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Những chuyển mình mạnh mẽ của ngành y...

Trong thư gửi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành Y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, trong những thời điểm dịch bệnh cam go hay trước những yêu cầu đất nước đổi mới, đội ngũ thầy thuốc và người lao động ngành Y tế luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì sức khỏe nhân dân. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và đóng góp thầm lặng của mỗi cán bộ y tế.

Toàn văn nội dung thư của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và các Nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ. Những định hướng lớn đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ngành Y tế trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngành Y tế tiếp tục tập trung củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế bền vững; làm tốt công tác dân số, công tác an toàn thực phẩm; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị của toàn ngành trong việc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới.

Trước yêu cầu đó, mỗi cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; đặt người bệnh và sức khỏe nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi cơ sở y tế cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, minh bạch; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

"Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của toàn ngành, ngành Y tế sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi thân ái xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công", thư của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan viết.

“Nghề y là một nghề không chỉ đòi hỏi ở tri thức, mà còn đòi hỏi ở trái tim”

Đó là lời chia sẻ mộc mạc của PGS.TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bởi theo PGS.TS.BS Trương Quang Định làm nghề này, có những điều không nằm trong sách vở. Đó là trái tim đủ kiên nhẫn đi cùng những đêm dài thức trắng, khi thời gian dường như trôi chậm lại giữa tiếng máy monitor, giữa từng nhịp thở mong manh của bệnh nhi, người bệnh.

PGS.TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chúc mừng các y bác sĩ nhân ngày 27/2 - Ảnh BVCC

Là trái tim đủ mạnh mẽ để đứng vững trước những ca bệnh nặng, những khoảnh khắc sinh – tử chỉ cách nhau bằng một quyết định, một phút giây không được phép sai lầm.

Và cũng là trái tim rất mềm… mềm khi thấy một em bé khỏe hơn từng ngày, khi nghe tiếng cười trẻ thơ vang lên trở lại, khi nhìn ánh mắt ba mẹ dịu xuống sau những chuỗi ngày căng thẳng và lo âu...

Ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mỗi ngày trôi qua là một ngày những người thầy thuốc lặng lẽ đặt trái tim mình lên trên mọi mệt mỏi, hy sinh. Có những ngày không kịp ăn trọn bữa cơm, có những đêm dài nối tiếp đêm dài, nhưng tất cả đều được đánh đổi chỉ để giữ lấy hai chữ bình an cho bệnh nhi và gia đình. Sau mỗi ca cấp cứu thành công, sau mỗi đứa trẻ khỏe mạnh trở về nhà, đó chính là phần thưởng lớn nhất – là động lực để tiếp tục bước tiếp, dù phía sau là biết bao áp lực và những đêm không ngủ.

Nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2, bệnh viện đã dành một khoảng thời gian lắng lại để tri ân những bàn tay đã không ngừng cứu chữa, những trái tim đã không ngừng rung động trước nỗi đau của người khác.

Đó không chỉ là một buổi gặp mặt, mà là dịp để những người làm nghề nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, để nhắc nhau giữ lấy ngọn lửa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ – ngọn lửa của y đức, của lòng nhân ái, của niềm tin rằng mỗi nỗ lực hôm nay đều có thể mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn cho trẻ thơ.

Chỉ mong rằng, trên hành trình còn dài phía trước, những trái tim khoác áo blouse trắng sẽ luôn đủ sức khỏe để bền bỉ, đủ niềm tin để không chùn bước và đủ yêu thương để tiếp tục ở lại với nghề – nghề của tri thức, hơn hết, là nghề của trái tim.

