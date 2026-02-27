Phối hợp liên viện cấp cứu rối loạn nhịp tim nguy kịch bằng công nghệ cao

Nguy cơ đe dọa tính mạng

Nhờ phối hợp kịp thời, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống người bệnh rối loạn nhịp tim nguy kịch, điều trị triệt để bằng công nghệ cao.

Khoảng 16h ngày 23/02/2026, một bệnh nhân nữ 76 tuổi (Cửa Ông - Quảng Ninh), tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp và đái tháo đường týp 2 được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận trong tình trạng nhịp tim 162 lần/phút, huyết áp tụt 90/60 mmHg.

Điện tâm đồ xác định cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất - một tình trạng có thể nhanh chóng gây suy tim cấp, tụt huyết áp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử trí đúng và kịp thời.

Tuyến khu vực làm chủ “thời gian vàng”

Ngay khi tiếp nhận, kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả đã triển khai đầy đủ quy trình cấp cứu tim mạch chuẩn hóa: Theo dõi monitor liên tục; thiết lập đường truyền tĩnh mạch; đánh giá huyết động toàn diện và sử dụng Adenosin tĩnh mạch theo đúng khuyến cáo chuyên ngành tim mạch. Sau xử trí, nhịp tim được chuyển về 73 lần/phút sau 2 phút.

Tuy nhiên, cơn nhịp nhanh lại tái phát sau 10 phút, đây là một diễn biến thường gặp ở bệnh nhân có nền suy tim mạn tính. Kíp chuyên môn lập tức kích hoạt phác đồ nâng cao. Sau lần can thiệp thứ hai, huyết động ổn định hoàn toàn: nhịp tim 72 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg.

Nhận định nguy cơ tái phát cao trên nền suy tim mạn tính, hội chẩn chuyên môn đã thống nhất chẩn đoán: Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2 cần chuyển tuyến chuyên sâu để thực hiện thăm dò điện sinh lý tim và đốt triệt ổ rối loạn nhịp bằng sóng cao tần (RF ablation). Quyết định chuyển tuyến là chiến lược điều trị triệt căn, tối ưu hóa lợi ích lâu dài cho người bệnh.

Tuyến tỉnh làm chủ công nghệ cao

Tại Đơn nguyên Rối loạn nhịp tim - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân liên tục xuất hiện tái phát cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất mặc dù được cắt cơn bằng các thuốc chống loạn nhịp.

Vì vậy, các bác sĩ tim mạch can thiệp về nhịp quyết định làm thăm dò điện sinh lý buồng tim, xác định chính xác cơ chế gây cơn nhịp nhanh... sau đó đốt triệt thành công ổ rối loạn nhịp bằng sóng cao tần. Ca can thiệp diễn ra an toàn, không biến chứng. Nhịp tim bệnh nhân ổn định ngay sau can thiệp, huyết động cải thiện rõ rệt, nguy cơ tái phát được kiểm soát lâu dài.

Bác sĩ Phan Thanh Nghĩa, Trưởng khoa Hô hấp, phụ trách Đơn nguyên Rối loạn nhịp tim Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là người trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân cho biết: “Ở bệnh nhân cao tuổi có nền suy tim, mỗi cơn nhịp nhanh kéo dài đều làm giảm cung lượng tim đáng kể, làm tăng nguy cơ phù phổi cấp và sốc tim.

Điều trị bằng thuốc chỉ giải quyết tình huống cấp thời. Thăm dò điện sinh lý và đốt triệt giúp loại bỏ chính xác đường dẫn truyền phụ, từ đó kiểm soát lâu dài và giảm nguy cơ tái phát”.

Bác sĩ Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc xử trí cấp cứu ban đầu chuẩn hóa tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả và chuyển tuyến đúng thời điểm chính là yếu tố quyết định thành công điều trị.

Vị trí đích triệt đốt RF thành công cơn tim nhanh.

Mô hình liên tuyến, hướng đi chiến lược

Đây không chỉ là thành công của một ca can thiệp, mà còn là minh chứng cho hiệu quả phối hợp liên tuyến - nơi tuyến dưới làm tốt vai trò “gác cửa”, tuyến tỉnh làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, tạo nên chuỗi điều trị an toàn và khép kín ngay tại địa phương.

Trong bối cảnh bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng nhanh ở người cao tuổi, đặc biệt tại các địa phương công nghiệp, khai thác mỏ như Cẩm Phả, việc xây dựng mạng lưới tim mạch liên viện là yêu cầu cấp thiết.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả không chỉ thực hiện tốt cấp cứu ban đầu, mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống tim mạch liên viện, đảm bảo người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao đúng thời điểm, đúng chỉ định, đúng chiến lược điều trị.

“Rối loạn nhịp tim không chỉ là “hồi hộp thoáng qua”. Với người có bệnh nền tim mạch, đó có thể là tín hiệu của biến cố tim mạch nghiêm trọng. Chẩn đoán sớm - xử trí chuẩn - can thiệp triệt để chính là chiến lược kiểm soát bền vững và giảm gánh nặng tái nhập viện. Giành lại một nhịp tim là giành lại một cuộc đời. Và mỗi phút kịp thời trong cấp cứu đều có thể tạo nên điều kỳ diệu”, các chuyên gia khuyến cáo.

