Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Detox có thực sự giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể?

Chuyên gia khẳng định detox ngắn hạn không thay thế lối sống lành mạnh, cơ thể đã có hệ thống thải độc tự nhiên, việc giảm cân chủ yếu do hạn chế calo.

Bình Nguyên

Detox được quảng bá rộng rãi như một biện pháp thải độc cơ thể nhanh chóng. Các phương pháp detox đều xoay quanh việc hạn chế calo, tiêu thụ quá nhiều chất lỏng. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp detox có thực sự mang lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể và giảm cân hiệu quả hay không thì vẫn chưa có minh chứng cụ thể.

Mục tiêu chính của nước detox là giúp người dùng tăng lượng nước uống hàng ngày, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia cho rằng detox thanh lọc cơ thể ngắn hạn hiếm khi có tác dụng lâu dài đồng thời có thể khiến bạn kém khỏe mạnh hơn so với khi mới bắt đầu. Để khỏe mạnh cần rất nhiều công sức, đó là lý do tại sao việc tìm kiếm các con đường tắt thường rất hấp dẫn. Những nỗ lực này nhiều khi chỉ ở dạng giải độc, hoặc những cách giúp cơ thể chữa bệnh mà không cần nỗ lực hoặc ít nỗ lực hơn.

Uống detox có hại không là thắc mắc của nhiều người. Ảnh minh họa/Internet
Uống detox có hại không là thắc mắc của nhiều người. Ảnh minh họa/Internet

Thực tế, cơ thể con người đã sở hữu hệ thống lọc thải tự nhiên: Phổi bẫy và đẩy độc tố trong không khí ra ngoài; ruột loại bỏ tác nhân gây hại từ thực phẩm; thận lọc máu và đào thải cặn bã qua nước tiểu. Trong đó, gan đóng vai trò trung tâm, chuyển hóa độc tố như rượu thành chất thải để cơ thể đào thải an toàn.

Các liệu trình detox, vì vậy, không “gánh” thay nhiệm vụ của gan, phổi hay thận và không thể đảo ngược tổn thương đã xảy ra trong cơ thể.

Nhiều chế độ detox phổ biến, như “thải độc chanh” với công thức gồm nước chanh, siro lá phong và ớt cayenne, kết hợp uống nước muối pha loãng buổi sáng và trà thảo mộc buổi tối - chỉ cung cấp 600 - 1.200 calo/ngày, thấp hơn nhiều so với nhu cầu năng lượng của cơ thể (phụ nữ trưởng thành cần 1.600 - 2.400 calo/ngày, nam giới 2.200 - 3.000 calo/ngày).

Theo các nghiên cứu, việc giảm cân quan sát được trong detox chủ yếu đến từ cắt giảm mạnh năng lượng, có thể giúp cân nặng hạ xuống trong ngắn hạn, nhưng thường tăng trở lại khi ăn uống bình thường. Quá trình “giải độc” như quảng cáo gần như không diễn ra.

Một trong những tác hại lớn nhất của uống detox không đúng cách mà bạn cảm nhận được là cơ thể sẽ mệt mỏi, thiếu sức sống và sức đề kháng của bạn sẽ giảm, dần dần dẫn đến suy nhược cơ thể. Lý do là bạn quá phụ thuộc vào loại nước uống này và không bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể như trái cây tươi, chất xơ hoặc một số rau, thịt, cá,...

Các phương pháp detox đều xoay quanh việc hạn chế calo, tiêu thụ quá nhiều chất lỏng. Ảnh minh họa/Internet
Các phương pháp detox đều xoay quanh việc hạn chế calo, tiêu thụ quá nhiều chất lỏng. Ảnh minh họa/Internet

Việc uống nước detox cho cơ thể quá nhiều với liều lượng cao sẽ khiến cho cơ thể không được bổ sung đạm, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng của protein. Cơ thể mất đi lượng lớn protein sẽ giảm hiệu quả đào thải độc tố và dẫn đến mệt mỏi, giảm sức đề kháng và một số hệ lụy khác.

Các chuyên gia cho biết, cách tốt nhất để hỗ trợ các cơ quan giải độc cơ thể và các quá trình hoạt động của chúng là ăn uống lành mạnh, tập thể dục trung bình 30 phút mỗi ngày, nghỉ ngơi nhiều vào ban đêm và uống đủ nước. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ, quá nhiều điều tốt cũng có thể là điều xấu.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Vận động viên thể hình hét lên vì chấn thương trong lúc nâng tạ chân 400kg"

#detox thải độc #detox #lợi ích #sức khỏe #thải độc tự nhiên #giảm cân

Bài liên quan

Sống Khỏe

3 công thức từ củ cải trắng giúp giảm cân, bổ dưỡng

Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Những công thức đơn giản từ nước ép, gỏi và canh giúp no lâu, thanh lọc cơ thể.

Củ cải trắng vốn nổi tiếng với hàm lượng nước cao, ít calo và giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Nhờ vậy, loại củ này được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng trong các chế độ ăn kiêng, giảm cân.

cu-cai-2.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Củ cải trắng giúp thải độc, giảm cân nhưng không phải ai cũng nên dùng

Củ cải trắng giúp thải độc, hỗ trợ giảm cân nhờ nhiều chất xơ, enzyme tự nhiên, nhưng cần dùng vừa phải để tránh ảnh hưởng tiêu hóa và tuyến giáp.

cu-cai.jpg
Củ cải trắng là loại củ phổ biến, dễ chế biến và giá cả phải chăng, được nhiều người yêu thích không chỉ vì hương vị mà còn bởi những lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Ảnh minh họa
cu-cai-1.jpg
Loại củ này nổi bật với khả năng hỗ trợ thải độc cơ thể và góp phần giảm cân, nhưng nếu không sử dụng hợp lý, cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.