Bác sĩ giải mã bệnh quen thuộc, tìm thủ phạm giấu mặt gây suy tim

TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ căn bệnh quen thuộc – hội chứng thận hư, các bác sĩ thận và huyết học đã tìm ra thủ phạm giấu mặt đe dọa tính mạng người bệnh là tình trạng suy tim tiến triển nhanh.

Theo đó, hội chứng thận hư - căn bệnh với biểu hiện phù, tiểu bọt do mất protein qua nước tiểu – vốn không xa lạ với chuyên ngành Thận học. Nhưng đằng sau triệu chứng tưởng chừng "kinh điển" ấy, đôi khi lại ẩn chứa những ngã rẽ không ai ngờ tới.

Bệnh nhân N.Đ.H, 66 tuổi, đã được điều trị tại 1 bệnh viện khác với chẩn đoán hội chứng thận hư, sau đó được tiếp nhận vào điều trị tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu. Nhưng bức tranh lâm sàng không chỉ dừng lại ở đó. Bệnh cảnh nặng nề nhất đe dọa tính mạng bệnh nhân lúc này lại là tình trạng suy tim tiến triển rất nhanh.

“Tại Bệnh viện Bạch Mai, nguyên tắc tối thượng của chúng tôi là: Không một bệnh nhân nào, đặc biệt bệnh nhân mắc hội chứng thận hư, bị bỏ sót việc tầm soát nguyên nhân gốc rễ”, TS.BS Nghiêm Trung Dũng chia sẻ.

Vì vậy, hành trình truy tìm "thủ phạm" giấu mặt lập tức được kích hoạt với quy mô toàn diện nhất:

Xét nghiệm cơ bản (máu, nước tiểu, siêu âm tim, điện tim, siêu âm ổ bụng, XQ phổi…).

Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu (CT sọ não, MRI tim, Xạ hình xương…).

Tầm soát toàn thân (nội soi dạ dày - đại tràng)…

Mô bệnh học thận (hiển vi quang học, nhuộm hóa mô miễn dịch, đỏ Congo…).

Xét nghiệm sâu vào "nhà máy" tạo máu và mã di truyền (điện di protein, điện di miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu, huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương; xét nghiệm gen)…

Các thăm dò trên thậm chí được lặp lại nhiều lần nếu bác sĩ còn nghi ngờ bất thường nào đó.

Hội chẩn toàn viện để truy tìm bệnh cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Một cuộc hội chẩn toàn viện đã được tổ chức, quy tụ những bộ óc hàng đầu từ tất cả các chuyên khoa mũi nhọn: Thận học, Tim mạch, Thần kinh, Huyết học, Ung bướu, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Dược lâm sàng. Các chuyên gia cùng nhau lật giở từng manh mối nhỏ nhất. Mỗi quyết định chẩn đoán và điều trị đều dựa trên các bằng chứng khoa học xác đáng.

Kết quả cuối cùng đã làm sáng tỏ một sự thật bất ngờ: Tổn thương tại thận và tình trạng suy tim nguy kịch chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Căn nguyên thực sự nằm ở sự rối loạn tận sâu trong tủy xương – một bệnh lý hệ thống phức tạp (như thoái hóa bột Amyloidosis).

Bệnh nhân vào viện với bác sĩ thận, trăn trở với ranh giới sinh tử cùng bác sĩ Tim mạch, nhưng quyết định phác đồ điều trị sinh tử cuối cùng lại thuộc về... bác sĩ chuyên khoa Huyết học.

Đó chính là sức mạnh của y học đa chuyên khoa. Tại Bệnh viện Bạch Mai, sự phối hợp không biên giới giữa các chuyên khoa đảm bảo rằng, dù căn bệnh có ngụy trang tinh vi đến đâu, bệnh nhân cũng sẽ nhận được phác đồ điều trị trúng đích, toàn diện và cơ hội sống sót cao nhất.

