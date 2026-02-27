Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bác sĩ giải mã bệnh quen thuộc, tìm thủ phạm giấu mặt gây suy tim

Kết quả cuối cùng đã làm sáng tỏ một sự thật bất ngờ, tổn thương tại thận và tình trạng suy tim nguy kịch chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Thúy Nga

TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ căn bệnh quen thuộc – hội chứng thận hư, các bác sĩ thận và huyết học đã tìm ra thủ phạm giấu mặt đe dọa tính mạng người bệnh là tình trạng suy tim tiến triển nhanh.

Theo đó, hội chứng thận hư - căn bệnh với biểu hiện phù, tiểu bọt do mất protein qua nước tiểu – vốn không xa lạ với chuyên ngành Thận học. Nhưng đằng sau triệu chứng tưởng chừng "kinh điển" ấy, đôi khi lại ẩn chứa những ngã rẽ không ai ngờ tới.

Bệnh nhân N.Đ.H, 66 tuổi, đã được điều trị tại 1 bệnh viện khác với chẩn đoán hội chứng thận hư, sau đó được tiếp nhận vào điều trị tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu. Nhưng bức tranh lâm sàng không chỉ dừng lại ở đó. Bệnh cảnh nặng nề nhất đe dọa tính mạng bệnh nhân lúc này lại là tình trạng suy tim tiến triển rất nhanh.

“Tại Bệnh viện Bạch Mai, nguyên tắc tối thượng của chúng tôi là: Không một bệnh nhân nào, đặc biệt bệnh nhân mắc hội chứng thận hư, bị bỏ sót việc tầm soát nguyên nhân gốc rễ”, TS.BS Nghiêm Trung Dũng chia sẻ.

Vì vậy, hành trình truy tìm "thủ phạm" giấu mặt lập tức được kích hoạt với quy mô toàn diện nhất:

Xét nghiệm cơ bản (máu, nước tiểu, siêu âm tim, điện tim, siêu âm ổ bụng, XQ phổi…).

Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu (CT sọ não, MRI tim, Xạ hình xương…).

Tầm soát toàn thân (nội soi dạ dày - đại tràng)…

Mô bệnh học thận (hiển vi quang học, nhuộm hóa mô miễn dịch, đỏ Congo…).

Xét nghiệm sâu vào "nhà máy" tạo máu và mã di truyền (điện di protein, điện di miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu, huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương; xét nghiệm gen)…

Các thăm dò trên thậm chí được lặp lại nhiều lần nếu bác sĩ còn nghi ngờ bất thường nào đó.

suy-tim-than.jpg
Hội chẩn toàn viện để truy tìm bệnh cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Một cuộc hội chẩn toàn viện đã được tổ chức, quy tụ những bộ óc hàng đầu từ tất cả các chuyên khoa mũi nhọn: Thận học, Tim mạch, Thần kinh, Huyết học, Ung bướu, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Dược lâm sàng. Các chuyên gia cùng nhau lật giở từng manh mối nhỏ nhất. Mỗi quyết định chẩn đoán và điều trị đều dựa trên các bằng chứng khoa học xác đáng.

Kết quả cuối cùng đã làm sáng tỏ một sự thật bất ngờ: Tổn thương tại thận và tình trạng suy tim nguy kịch chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Căn nguyên thực sự nằm ở sự rối loạn tận sâu trong tủy xương – một bệnh lý hệ thống phức tạp (như thoái hóa bột Amyloidosis).

Bệnh nhân vào viện với bác sĩ thận, trăn trở với ranh giới sinh tử cùng bác sĩ Tim mạch, nhưng quyết định phác đồ điều trị sinh tử cuối cùng lại thuộc về... bác sĩ chuyên khoa Huyết học.

Đó chính là sức mạnh của y học đa chuyên khoa. Tại Bệnh viện Bạch Mai, sự phối hợp không biên giới giữa các chuyên khoa đảm bảo rằng, dù căn bệnh có ngụy trang tinh vi đến đâu, bệnh nhân cũng sẽ nhận được phác đồ điều trị trúng đích, toàn diện và cơ hội sống sót cao nhất.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Giải pháp mới được kỳ vọng chấm dứt nỗi ám ảnh viện phí"

#Chẩn đoán hội chứng thận hư #Liên quan suy tim và tủy xương #Y học đa chuyên khoa trong điều trị #Quy trình xét nghiệm toàn diện #Phối hợp liên ngành trong chẩn đoán

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ khi thấy 'vật thể lạ' to bằng quả cam

Ông T. 69 tuổi phát hiện u phổi khổng lồ qua chụp CT, nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát sớm để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Triệu chứng không rõ ràng, u khổng lồ chiếm chỗ trong lồng ngực

Cơ thể con người có những “vị khách không mời” lớn lên từng ngày mà không gây đau, không phát tín hiệu rõ ràng, cho đến khi sự thật được phơi bày thì mọi thứ đã đi quá xa. Trường hợp của ông N.D.T (69 tuổi) là một minh chứng khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu bé trai từ Lào sang Nghệ An điều trị thận hư

Bé trai 6 tuổi người Lào hồi phục kỳ diệu sau khi được người nhà vượt hơn 300km đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị hội chứng thận hư.

Vừa qua, khoa Tim mạch - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp một bé trai 6 tuổi (đến từ tỉnh Bolikhamxay, Lào) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân rõ rệt, tăng cân nhanh, tiểu ít và bụng chướng căng, khiến bé mệt mỏi và khó chịu.

Gia đình cho biết tình trạng này diễn ra trong vài ngày trước khi nhập viện, và bé bắt đầu kém ăn, ít vận động hơn so với bình thường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của hội chứng thận hư

Khám sớm và kiểm soát tốt hội chứng thận hư để tránh biến chứng nguy hiểm như suy thận, nhiễm trùng, tắc mạch và suy dinh dưỡng.

Nhiều nguyên nhân gây bệnh cần nhận biết sớm

Các bác sĩ Trung tâm Thận – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau gây nên, đặc trưng bởi phù, protein trong nước tiểu cao > 3g/24h, protein máu giảm, rối loạn lipid máu. Vậy, hội chứng thận hư có nguy hiểm không?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.