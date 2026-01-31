Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin D có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, đặc biệt là ở những người bị thiếu vitamin D.

Vitamin D là một trong những vi chất thiết yếu đối với cơ thể, không chỉ cần thiết cho xương mà còn ảnh hưởng đến miễn dịch, tim mạch, thần kinh và nhiều chức năng sinh lý khác.

Giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính

Bổ sung Vitamin D giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp bằng cách kích hoạt tế bào miễn dịch sản xuất các peptide kháng khuẩn (cathelicidin), giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng, khiến cơ thể dễ bị bệnh, virus xâm nhập. Những người có nồng độ vitamin D đầy đủ thường ít mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp.

Việc duy trì nồng độ Vitamin D đủ, đặc biệt là D3, giúp điều hòa miễn dịch, giảm viêm và cải thiện chức năng phổi. Liều lượng khuyến nghị cho người lớn là 600-800 IU/ngày, kết hợp ánh nắng mặt trời và thực phẩm như cá béo, trứng.

Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe

Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi và phospho từ ruột vào máu, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ và cấu trúc xương. Khi thiếu vitamin D, khả năng hấp thu canxi suy giảm, khiến xương trở nên giòn, dễ loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở người cao tuổi và phụ nữ sau mãn kinh.

Vitamin D có tác dụng gì? Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh minh họa/Internet

Hỗ trợ điều hòa và cải thiện tâm trạng

Vitamin D có liên quan đến hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng. Thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng hoặc rối loạn tâm trạng, trong khi bổ sung đầy đủ giúp tinh thần ổn định và tích cực hơn.

Giúp điều hòa huyết áp

Vitamin D tham gia vào hệ renin-angiotensin, cơ chế kiểm soát huyết áp trong cơ thể. Khi nồng độ vitamin D ổn định, chức năng mạch máu và tim mạch được hỗ trợ tốt hơn, từ đó giúp duy trì huyết áp ở mức phù hợp.

Tham gia vào quá trình tăng trưởng của tế bào

Vitamin D ảnh hưởng đến sự phân chia, biệt hóa và phát triển của tế bào, góp phần duy trì hoạt động sinh lý bình thường của nhiều mô và cơ quan. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong quá trình tái tạo mô và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2

Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ điều hòa đường huyết. Duy trì nồng độ vitamin D phù hợp được xem là yếu tố hỗ trợ trong phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường loại 2 khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Giảm nguy cơ mắc bệnh lý về thần kinh

Vitamin D góp phần bảo vệ tế bào thần kinh và hỗ trợ chức năng não bộ. Thiếu vitamin D kéo dài có thể liên quan đến suy giảm trí nhớ, nhận thức và tăng nguy cơ rối loạn thần kinh, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ giảm cân

Vitamin D có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa chất béo và điều hòa cảm giác thèm ăn. Khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý và luyện tập đều đặn, việc bổ sung đủ vitamin D giúp hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Vitamin D có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa chất béo và điều hòa cảm giác thèm ăn. Ảnh minh họa/Internet

Phòng chống ung thư

Vitamin D được cho là có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển bất thường của tế bào, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ một số loại ung thư. Tuy nhiên, vitamin D chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thay thế các biện pháp phòng ngừa hay điều trị y khoa chuyên sâu.

Cách bổ sung Vitamin D

Mặc dù có rất ít nguồn thực phẩm cung cấp đủ vitamin D cần thiết, bạn vẫn có thể tối ưu hóa lượng vitamin D bằng cách tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng mặt trời (15-20 phút, 3 ngày mỗi tuần). Bổ sung thêm một số loại thực phẩm giàu vitamin D như dầu cá (cá hồi, cá thu), gan bò, lòng đỏ trứng, các loại sữa bổ sung vitamin D... vào chế độ ăn uống của mình.

Lựa chọn thực phẩm chức năng để bổ sung các loại vitamin được nhiều người áp dụng. Hiện nay, các loại thực phẩm chức năng được bán trên thị trường để hỗ trợ bổ sung loại vitamin này rất nhiều, bao gồm vitamin D2, D3 hoặc hỗn hợp.

Tuy nhiên, trước khi sử dụng, cần nói với bác sĩ về sức khỏe cơ thể, các loại bệnh lý đang mắc phải, thuốc đang uống... để đảm bảo an toàn cho việc bổ sung vitamin D. Nên uống thực phẩm bổ sung vitamin D vào buổi sáng, không dùng chung với cafe, trà hay đồ uống có gas, cồn vì sẽ ngăn cản quá trình hấp thu.