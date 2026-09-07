Loạt ôtô MG nào tại Việt Nam ưu đãi mạnh tay tháng 9/2026?

Tháng 9/2026, MG trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường ôtô khi được áp dụng chính sách ưu đãi mạnh, cùng lượng khách hàng tìm mua xe MG tăng đột biến.

Video: Trải nghiệm mẫu SUV đô thị MG ZS tại Việt Nam.

Cơ hội hiếm có từ giá bán

Đáng chú ý nhất là MG ZS sản xuất năm 2025, được một số đại lý như MG Kinh Dương Vương, MG Nam Định, MG Cần Thơ, MG Long Biên, MG Láng Hạ…đưa giá bán xuống khoảng 378 triệu đồng đối với MG ZS STD, thấp hơn 140 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản LUX cũng được chào bán khoảng 438 triệu đồng, giảm tới 150 triệu đồng so với giá niêm yết.

Sức hút của MG ZS không chỉ nằm ở mức giảm sâu mà còn ở giá trị trên số tiền bỏ ra. Với giá dưới 400 triệu đồng, người mua có cơ hội sở hữu một mẫu SUV đô thị thay vì chỉ giới hạn ở các mẫu xe cỡ nhỏ. Đây cũng là mức giá đủ hấp dẫn để những khách hàng từng trì hoãn kế hoạch mua tô vì áp lực tài chính cân nhắc xuống tiền.

Nhiều khách hàng tìm hiểu mua xe MG tại đại lý từ đầu tháng 9. Ảnh MG Láng Hạ.

MG ZS cũng có lợi thế khi đây là mẫu xe bán chạy nhất của MG tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, đến hết tháng 6/2026, MG đã bán khoảng 40.000 xe tại Việt Nam, trong đó ZS chiếm khoảng 25.000 xe, tương đương 62,5%. Điều này giúp người mua có thêm cơ sở tham khảo về mức độ hiện diện của mẫu xe trên thị trường.

Không riêng MG ZS, MG G50 và MG HS cũng được hưởng lợi từ làn sóng ưu đãi. G50 hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần xe 7 chỗ với ngân sách hợp lý, trong khi HS mở ra cơ hội tiếp cận SUV cỡ C với chi phí dễ tiếp cận hơn. Việc nhiều mẫu xe cùng lúc có chính sách giá tốt tạo ra một “bậc thang” lựa chọn khá rộng, từ SUV đô thị, MPV đến SUV cỡ C.

Giá niêm yết bản MG G50 bản MT là 559 triệu đồng, trong khi chính sách tháng 9 đưa tổng giá trị hỗ trợ lên tới 164 triệu đồng về mức giá chỉ từ 395 triệu đồng; bản AT Deluxe được hỗ trợ tới 106 triệu đồng và bản AT Lux tới 110 triệu đồng.

MG ZS định vị phân khúc SUV hạng B nhưng đang có mức chiết khấu sâu ngang giá xe hạng A. Ảnh đại lý MG Kinh Dương Vương.

Với MG HS, sức hút nằm ở việc người mua có thể bước lên một mẫu SUV cỡ C với ngân sách dễ tiếp cận hơn. Sau ưu đãi, MG HS bản Lux từ khoảng 499 triệu đồng, giảm đến 250 triệu đồng so với giá niêm yết 749 triệu đồng. Đây là mức giá có thể khiến những khách hàng trước đây chỉ cân nhắc SUV hạng B bắt đầu tính toán phương án nâng cấp lên phân khúc cao hơn.

Lượng khách tìm hiểu tăng vọt

Có mặt tại đại lý MG Láng Hạ (Hà Nội) ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9, người viết ghi nhận rất đông khách hàng đến tìm hiểu về ôtô MG. Được biết, ngoài chính sách giá tốt, khách đến tìm hiểu tại các đại lý trong tháng 9 đặc biệt này còn được nhận nhiều phần quà tặng hiện vật giá trị, thu hút đông đảo người quan tâm.

Sức hút về giá bán và chất lượng của ô tô MG kéo khách hàng đến đại lý tìm hiểu ngày một đông. Ảnh MG Láng Hạ.

Anh Hoàng Nam (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi quan tâm đến xe MG ZS từ lâu vì xe có thiết kế kiểu dáng SUV cùng khoang cabin tương đối rộng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình. Hiện tại trong tháng 9, các đại lý đang có chính sách giá bán ưu đãi đưa giá xe về dưới 400 triệu đồng, mức giá tốt chưa từng có, là cơ hội rất tốt đối với người mua xe lần đầu như tôi”.

Theo ông Bùi Duy Khánh, Giám đốc Đại lý MG Láng Hạ, đến giữa tháng 10/2026 hãng MG sẽ đưa nhiều sản phẩm mới về nên trong tháng 9 các đại lý có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng có nhu cầu với những dòng sản phẩm sản xuất năm 2025. Nhiều khách hàng đã tranh thủ cơ hội tốt này, lượng khách đến đại lý tìm hiểu mua xe tăng đột biến. Có những ngày đại lý tiếp đón 20-30 khách hàng, cao gấp chục lần so với thời điểm trước khi có chương trình ưu đãi đặc biệt.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, chủ đề ôtô MG cũng được thảo luận sôi nổi. Nhiều khách hàng xin tư vấn chọn xe MG dựa trên kinh nghiệm của người dùng mua trước.

MPV đa dụng MG G50 MT đang được đại lý ưu đãi hỗ trợ tiền mặt lên tới 164 triệu đồng. Ảnh MG Láng Hạ.

Bên cạnh giá bán, chính sách hỗ trợ tài chính cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu. MG cũng cho biết chương trình tháng 9 được triển khai trên toàn hệ thống đại lý, kết hợp với hỗ trợ từ VPBank.

Khi người mua ngày càng quan tâm đến khoản tiền thực tế phải chi mỗi tháng, các chương trình hỗ trợ lãi suất và ưu đãi tại đại lý giúp giảm áp lực vốn ban đầu, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và quyết định mua xe.

Yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng. Phần lớn ưu đãi tập trung vào xe sản xuất năm 2025, khiến tâm lý “giá tốt nhưng số lượng có hạn” trở thành động lực thúc đẩy khách hàng tìm hiểu và ra quyết định nhanh hơn.

Chính sách ưu đãi của MG trong tháng 9 đang tạo ra cơ hội lớn cho người có sẵn nhu cầu mua xe. Thay vì chỉ quan tâm một mẫu xe, khách hàng có thể đến đại lý để so sánh nhiều lựa chọn trong cùng thương hiệu, từ ZS cho khách hàng trẻ và gia đình nhỏ, G50 cho nhu cầu 7 chỗ đến HS dành cho người muốn nâng cấp lên SUV cỡ lớn hơn.

Chính sự kết hợp giữa giá bán hấp dẫn, nhiều lựa chọn và chính sách tài chính đang tạo hiệu ứng lan tỏa, đưa MG trở thành một trong những thương hiệu được người tiêu dùng chú ý nhiều hơn trong cuộc đua kích cầu ô tô cuối năm.