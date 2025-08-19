Loạt hiện vật quý gắn với cuộc Cách mạng Tháng 8

Sau 80 năm, những kỷ vật này dường như vẫn còn thấm đẫm âm hưởng hào hùng của những giờ khắc sục sôi lòng yêu nước trong cuộc Cách mạng Tháng 8.