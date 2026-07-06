Loài vật có tám mảnh giáp, hàng nghìn con mắt và răng cứng hơn cả thép

Bám chặt vào những tảng đá ven biển, có một nhóm động vật kỳ lạ vẫn âm thầm tồn tại gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm.

Ốc song kinh (lớp Polyplacophora), thường được gọi là chiton, là một lớp động vật thân mềm sống chủ yếu ở biển. Dù tên gọi có chữ "ốc", chúng không sở hữu chiếc vỏ xoắn quen thuộc như ốc sên hay ốc biển thông thường. Thay vào đó, cơ thể được bảo vệ bởi tám mảnh vỏ cứng xếp nối tiếp nhau như những tấm giáp, vừa đủ cứng để chống lại kẻ săn mồi, vừa đủ linh hoạt để uốn cong theo bề mặt đá gồ ghề.

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Nhóm động vật này đã xuất hiện từ hơn 500 triệu năm trước, gần như cùng thời với sự bùng nổ đa dạng sinh học kỷ Cambri. Hóa thạch cho thấy hình dạng cơ bản của chúng hầu như không thay đổi qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, khiến ốc song kinh thường được xem là một trong những "hóa thạch sống" của đại dương.

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Ốc song kinh phân bố ở hầu khắp các đại dương, từ vùng triều ven bờ đến độ sâu hàng nghìn mét. Phần lớn các loài sống bám trên đá, nơi sóng biển liên tục va đập. Nhờ chiếc chân cơ bắp lớn ở mặt dưới, chúng tạo ra lực hút rất mạnh, giúp bám chặt vào nền đá ngay cả khi sóng lớn. Khi gặp nguy hiểm, nhiều loài còn có thể cuộn cong cơ thể để bảo vệ phần mềm bên trong.

Thức ăn chủ yếu của ốc song kinh là tảo và các vi sinh vật bám trên đá. Chúng sử dụng lưỡi gai (radula) – cấu trúc đặc trưng của động vật thân mềm – để cạo lớp tảo mỏng trên bề mặt đá. Điều đáng kinh ngạc là răng của một số loài chiton được gia cố bằng magnetit, một khoáng vật chứa sắt cũng là nam châm tự nhiên. Đây là một trong những vật liệu sinh học cứng nhất từng được biết đến, thậm chí còn cứng hơn nhiều loại thép kỹ thuật, giúp răng chịu được sự mài mòn khi liên tục cạo đá.

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Không chỉ sở hữu bộ răng đặc biệt, nhiều loài ốc song kinh còn có một "hệ thống mắt" độc đáo. Thay vì chỉ có hai mắt như đa số động vật, hàng trăm đến hàng nghìn thấu kính bằng khoáng aragonit được tích hợp ngay trên các mảnh vỏ. Mỗi thấu kính hoạt động như một mắt đơn giản, cho phép chúng phát hiện bóng của kẻ săn mồi và phản ứng bằng cách bám chặt hơn vào nền đá. Đây là một trong số rất ít ví dụ trong tự nhiên về động vật sử dụng chính lớp vỏ khoáng hóa để tạo thành cơ quan thị giác.

Hiện nay, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến ốc song kinh vì cấu trúc răng và lớp vỏ của chúng có thể truyền cảm hứng cho việc phát triển các vật liệu siêu bền, nhẹ và chống mài mòn. Những nghiên cứu về mắt khoáng của chiton cũng mở ra hướng mới trong lĩnh vực quang học và vật liệu sinh học.

Nhìn qua, ốc song kinh có vẻ chỉ là một sinh vật nhỏ bé bám trên đá ven biển. Nhưng ẩn dưới lớp giáp tám mảnh ấy là hàng trăm triệu năm tiến hóa, những chiếc răng cứng bậc nhất trong giới sinh vật và một hệ thống thị giác độc nhất vô nhị. Đó là minh chứng rằng thiên nhiên luôn biết cách tạo ra những thiết kế hoàn hảo từ những sinh vật tưởng chừng bình dị nhất.