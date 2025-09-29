Hà Nội

Loài thú được mệnh danh 'cái chết đen' khiến sư tử mất mạng hàng loạt

Trong hệ sinh thái hoang dã châu Phi, loài trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) nổi tiếng nhờ sức mạnh, sự bền bỉ và những đặc điểm khiến con người kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Ngoại hình to lớn và khỏe mạnh. Trâu rừng châu Phi có thể nặng từ 500 đến hơn 900 kg, sở hữu cặp sừng cong đặc trưng giúp tự vệ và tạo nên dáng vẻ hùng dũng. Ảnh: Pinterest.
Sức mạnh đoàn kết của bầy đàn. Chúng thường sống thành đàn có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cá thể, tạo thành sức mạnh tập thể chống lại kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Kẻ thù nguy hiểm với sư tử. Trâu rừng có khả năng chống trả quyết liệt và thường xuyên khiến sư tử bị thương nặng hoặc tử vong khi tấn công mà không lượng sức mình. Ảnh: Pinterest.
Tính cách khó đoán và hung hãn. Được mệnh danh là “cái chết đen” ở châu Phi, chúng nổi tiếng vì sự khó chịu và có thể tấn công bất ngờ cả con người lẫn động vật khác. Ảnh: Pinterest.
Khả năng ghi nhớ và trả thù. Loài này được cho là có trí nhớ tốt, có thể nhận diện và tấn công lại những kẻ từng đe dọa chúng, khiến chúng trở thành một trong những loài nguy hiểm nhất châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Khả năng sinh tồn bền bỉ. Trâu rừng có thể di chuyển xa hàng chục km mỗi ngày để tìm nước và thức ăn, thể hiện sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp kiểm soát sự phát triển của thảm thực vật nhờ việc gặm cỏ, đồng thời là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ ấn tượng trong tự nhiên. Trâu rừng có thể sống từ 15 đến 25 năm trong tự nhiên, và lâu hơn nữa khi được bảo vệ trong các khu bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
