Sống Khỏe

Loại rau dân dã mùa thu giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng, dưỡng nhan

Bông hẹ mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và dưỡng da khỏe đẹp tự nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa thu vốn là giai đoạn cơ thể dễ “trục trặc”, khí trời se lạnh khiến đường hô hấp nhạy cảm hơn, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại và gan phải gánh thêm nhiều áp lực trong việc đào thải độc tố.

bong-he.jpg
Ảnh minh họa

Trong bữa cơm gia đình Việt, bông hẹ từ lâu đã được xem là loại rau dân dã nhưng lại có công dụng tuyệt vời, vừa hỗ trợ sức khỏe gan, dưỡng nhan, vừa phòng ngừa bệnh mùa lạnh.

Dưỡng chất nhỏ, lợi ích lớn

Bông hẹ chứa nhiều vitamin A, C, canxi, chất xơ cùng hợp chất sulfide – yếu tố tạo nên mùi hương đặc trưng. Chính những thành phần này giúp bông hẹ khai thông khí gan, hỗ trợ thải độc và cải thiện chức năng gan. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ còn giúp đường ruột vận hành trơn tru, hạn chế táo bón và giảm nguy cơ bệnh đại tràng.

Trong Đông y, hẹ được coi là loại rau có tính ấm, tác dụng bổ dương, tán hàn, ôn trung, hành khí, tán huyết ứ. Ăn thường xuyên với lượng vừa phải sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, cơ thể bớt uể oải trong những ngày giao mùa.

dau-hu-non-xao-bong-he.jpg
Ảnh minh họa

Thực phẩm dưỡng nhan cho phụ nữ

Không chỉ tốt cho gan và hệ tiêu hóa, bông hẹ còn mang lại lợi ích làm đẹp. Vitamin A và chất chống oxy hóa trong hẹ giúp da sáng khỏe, giảm nếp nhăn và bảo vệ mắt. Phụ nữ ăn hẹ thường xuyên còn cải thiện được tình trạng tóc yếu, móng giòn nhờ vào các vi chất dinh dưỡng thiết yếu.

Biến tấu món ngon với bông hẹ

Bông hẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn phong phú:

Hẹ xào lòng gà, gan gà: Vị đậm đà của nội tạng hòa cùng hương hẹ giúp kích thích tiêu hóa, thích hợp cho bữa cơm chiều.

Canh đậu hũ non hẹ: Món chay thanh đạm, bổ sung canxi, tốt cho người ăn kiêng hay muốn giảm cholesterol.

Canh hẹ nấu tôm: Vị ngọt thanh, dễ ăn, thích hợp trong những ngày se lạnh, giúp giải cảm và bổ phổi.

he-xao-long-ga.jpg
Ảnh minh họa

Lưu ý khi dùng

Dù bông hẹ rất tốt, song không nên ăn quá nhiều cùng lúc để tránh đầy bụng. Người có tiền sử dạ dày yếu hoặc nóng trong nên kết hợp thêm rau xanh khác để cân bằng. Bông hẹ ngon nhất khi còn non, cọng thẳng, hoa chưa nở rộ và có màu xanh tươi.

Trong kho tàng ẩm thực Việt, bông hẹ không chỉ là món rau bình dị mà còn là “vị thuốc” tự nhiên giúp cơ thể thanh lọc, tăng sức đề kháng và nuôi dưỡng làn da. Thưởng thức một đĩa hẹ xào nóng hổi trong tiết trời mùa thu không chỉ ấm lòng mà còn giúp chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

