Vì sao nho được xem là 'siêu thực phẩm'

Nho được xem là một loại "siêu thực phẩm" nhờ vào những lợi ích sức khỏe đa dạng mà nó mang lại.

Theo nghiên cứu mới công bố trên Journal of Agriculture and Food Chemistry, nho xứng đáng được coi là “ngôi sao” trong giỏ trái cây, bởi khả năng nuôi dưỡng đồng thời não bộ, trái tim và hệ tiêu hóa.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, cứ 100g nho tươi sẽ cung cấp trung bình khoảng 67 calo, con số này có thể dao động nhẹ tùy theo giống nho như nho đen, đỏ hay xanh (khoảng 70 – 71 calo/100g).

Các sản phẩm chế biến từ nho như nho khô có hàm lượng calo cao hơn nhiều, lên đến gần 300 calo trong 100g do lượng đường bị cô đặc.

Do đó, nho không chỉ là món ăn nhẹ phổ biến, mà còn là “siêu thực phẩm” nhờ chứa nhiều hợp chất quý giá mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Nho chứa nhiều hợp chất giúp thư giãn mạch máu, hạ huyết áp và duy trì mức cholesterol ổn định. Chuyên gia dinh dưỡng tim mạch Michelle Routhenstein cho biết: “Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch. Càng bổ sung nho thường xuyên, cơ thể càng được cung cấp nhiều dưỡng chất bảo vệ tim”.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Quá trình lão hóa thường kéo theo sự suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong nho có thể bảo vệ tế bào thần kinh, giúp duy trì chức năng não khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh.

“Việc ăn nho đều đặn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác”, chuyên gia Routhenstein nhấn mạnh.

Tăng cường hệ tiêu hóa

Nho là “nguồn năng lượng” chống viêm quan trọng đối với đường ruột. Polyphenol trong nho đã được chứng minh giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời nâng cao chất lượng hệ tiêu hóa. Hệ vi sinh khỏe mạnh không chỉ tốt cho dạ dày, ruột mà còn tác động tích cực đến các hệ thống khác như tim mạch và thần kinh.

Chống lại các tình trạng sức khỏe mạn tính

Chất chống oxy hóa là những hợp chất giúp sửa chữa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Chất chống oxy hóa bị thiếu hụt sẽ có liên quan đến một số bệnh mạn tính.

Nho rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là phần vỏ và hạt. Tuy nhiên, các chất chống oxy hóa của nho tồn tại ngay cả khi chúng lên men. Do đó, các loại rượu vang được làm từ nho lên men cũng là nguồn cung cấp chất oxy hóa tốt. Bạn có thể dùng nho cả vỏ hay uống rượu vang nho để bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể, ngăn ngừa các bệnh mạn tính hiệu quả.

Tốt cho mắt

Nho chứa hợp chất resveratrol có thể chống lại bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt do tiểu đường. Bên cạnh đó, hợp chất này cũng bảo vệ các tế bào võng mạc ở mắt khỏi tia cực tím UVA. Từ đó làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Ngoài ra, nho còn chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, giúp duy trì sức khỏe của mắt, cải thiện hiệu suất thị giác và ngăn ngừa các bệnh về mắt khác.

Tăng cường sức khỏe da và tóc

Hợp chất resveratrol trong nho có tác dụng bảo vệ da và tóc của bạn. Trên thực tế, các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần thường có hợp chất này bởi nó giúp thiết lập hàng rào bảo vệ làn da. Đồng thời, hợp chất này cũng làm tăng nồng độ collagen và giúp chống lại tác hại của tia cực tím khi làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó, hợp chất resveratrol cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của tóc. Chất này tham gia bảo vệ nang tóc khỏi tác hại của môi trường. Thêm vào đó, nó cũng thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của các tế bào nang lông quan trọng, giúp tóc chắc khỏe hơn.