Loài rắn kỳ dị không ăn gì ngoài trứng, có ‘dao’ trong cổ để phá vỡ vỏ

Giữa thảo nguyên châu Phi, có một loài rắn kỳ lạ không săn mồi sống mà chỉ chuyên “đánh cắp” trứng của các loài khác.

Rắn ăn trứng châu Phi (Dasypeltis scabra) là một trong những loài rắn độc đáo nhất thế giới, gần như chỉ ăn trứng chim. Khác với hầu hết các loài rắn có răng sắc để giữ và giết con mồi, loài này gần như không có răng chức năng. Thay vào đó, nó phát triển một hệ thống thích nghi đặc biệt để xử lý những quả trứng – nguồn thức ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật tinh vi.

Khi phát hiện tổ chim, rắn ăn trứng sẽ dùng khứu giác nhạy bén để xác định quả trứng phù hợp với kích thước cơ thể. Nó có thể nuốt trọn quả trứng lớn hơn đầu mình nhờ khả năng há miệng cực rộng và cấu trúc xương hàm linh hoạt. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở bên trong: dọc theo cột sống của nó có những “mấu xương” nhô vào thực quản, hoạt động như lưỡi dao nhỏ. Khi quả trứng được nuốt xuống, những mấu này sẽ đâm vỡ vỏ, giải phóng phần lòng trứng giàu dinh dưỡng. Sau đó, phần vỏ rỗng được ép lại và “nhả” ra ngoài một cách gọn gàng.

Không chỉ đặc biệt về cách ăn, Dasypeltis scabra còn sở hữu chiến thuật phòng vệ thú vị. Khi bị đe dọa, nó có thể uốn cong cơ thể và tạo ra âm thanh “xì xì” bằng cách cọ xát vảy với nhau, bắt chước tiếng rắn độc để dọa kẻ thù. Dù hoàn toàn vô hại với con người, màn “giả vờ nguy hiểm” này giúp nó tránh được nhiều kẻ săn mồi trong tự nhiên.

Loài rắn này phân bố rộng rãi ở châu Phi hạ Sahara, sống trong các môi trường như savan, rừng thưa và thậm chí gần khu dân cư. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, lặng lẽ tìm kiếm tổ chim và tận dụng nguồn thức ăn theo mùa. Chính sự chuyên biệt hóa này khiến chúng phụ thuộc khá nhiều vào quần thể chim trong khu vực.

Trong thế giới động vật, nơi cạnh tranh sinh tồn diễn ra khốc liệt, rắn ăn trứng châu Phi là minh chứng cho một chiến lược tiến hóa độc đáo: thay vì săn đuổi và chiến đấu, nó chọn cách khai thác một nguồn thức ăn ít cạnh tranh hơn. Một kẻ săn mồi không răng, không độc, nhưng lại sở hữu “công nghệ” xử lý thức ăn đáng kinh ngạc – đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò.