Loài rắn kỳ dị không ăn gì ngoài trứng, có ‘dao’ trong cổ để phá vỡ vỏ

Giữa thảo nguyên châu Phi, có một loài rắn kỳ lạ không săn mồi sống mà chỉ chuyên “đánh cắp” trứng của các loài khác.

T.B (tổng hợp)

Rắn ăn trứng châu Phi (Dasypeltis scabra) là một trong những loài rắn độc đáo nhất thế giới, gần như chỉ ăn trứng chim. Khác với hầu hết các loài rắn có răng sắc để giữ và giết con mồi, loài này gần như không có răng chức năng. Thay vào đó, nó phát triển một hệ thống thích nghi đặc biệt để xử lý những quả trứng – nguồn thức ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật tinh vi.

Ảnh: iNaturalist.

Khi phát hiện tổ chim, rắn ăn trứng sẽ dùng khứu giác nhạy bén để xác định quả trứng phù hợp với kích thước cơ thể. Nó có thể nuốt trọn quả trứng lớn hơn đầu mình nhờ khả năng há miệng cực rộng và cấu trúc xương hàm linh hoạt. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở bên trong: dọc theo cột sống của nó có những “mấu xương” nhô vào thực quản, hoạt động như lưỡi dao nhỏ. Khi quả trứng được nuốt xuống, những mấu này sẽ đâm vỡ vỏ, giải phóng phần lòng trứng giàu dinh dưỡng. Sau đó, phần vỏ rỗng được ép lại và “nhả” ra ngoài một cách gọn gàng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ đặc biệt về cách ăn, Dasypeltis scabra còn sở hữu chiến thuật phòng vệ thú vị. Khi bị đe dọa, nó có thể uốn cong cơ thể và tạo ra âm thanh “xì xì” bằng cách cọ xát vảy với nhau, bắt chước tiếng rắn độc để dọa kẻ thù. Dù hoàn toàn vô hại với con người, màn “giả vờ nguy hiểm” này giúp nó tránh được nhiều kẻ săn mồi trong tự nhiên.

Ảnh: Michael & Patricia Fogden.

Loài rắn này phân bố rộng rãi ở châu Phi hạ Sahara, sống trong các môi trường như savan, rừng thưa và thậm chí gần khu dân cư. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, lặng lẽ tìm kiếm tổ chim và tận dụng nguồn thức ăn theo mùa. Chính sự chuyên biệt hóa này khiến chúng phụ thuộc khá nhiều vào quần thể chim trong khu vực.

Trong thế giới động vật, nơi cạnh tranh sinh tồn diễn ra khốc liệt, rắn ăn trứng châu Phi là minh chứng cho một chiến lược tiến hóa độc đáo: thay vì săn đuổi và chiến đấu, nó chọn cách khai thác một nguồn thức ăn ít cạnh tranh hơn. Một kẻ săn mồi không răng, không độc, nhưng lại sở hữu “công nghệ” xử lý thức ăn đáng kinh ngạc – đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Rắn chuyên ăn trứng châu Phi #Phòng vệ giả rắn độc #Rắn ăn trứng châu Phi #rắn kỳ lạ #rắn châu Phi #ăn trứng

Sinh vật trông như khủng long thu nhỏ giữa rừng rậm Trung Mỹ

Ẩn mình giữa những tán rừng nhiệt đới Trung Mỹ, cự đà mũ trông như một “sinh vật cổ đại” bước ra từ thời khủng long.

Cự đà mũ (Corytophanes cristatus) là một loài bò sát thuộc họ Corytophanidae, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ẩm của Trung Mỹ như Mexico, Belize và Costa Rica. Điểm nổi bật nhất của loài này chính là phần “mũ” nhô cao trên đầu – thực chất là một mào xương phát triển, khiến nó trông như một sinh vật tiền sử thu nhỏ. Hình dáng này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn đóng vai trò trong việc nhận diện và giao tiếp giữa các cá thể.

Xem chi tiết

Loài vật 'ở trọ' kỳ lạ nhất thế giới, mỗi lần lớn lên là phải đổi nhà

Giữa thế giới đại dương đầy bí ẩn, có một loài sinh vật nhỏ bé sống nhờ “ngôi nhà đi mượn” khiến ai cũng tò mò.

Ốc mượn hồn không phải là ốc mà thực chất là một nhóm giáp xác thuộc phân bộ Anomura. Điểm đặc biệt nhất của chúng nằm ở phần bụng mềm yếu, không có lớp vỏ cứng bảo vệ như tôm cua thông thường. Để sinh tồn, chúng buộc phải “mượn” những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc biển khác làm nơi trú ẩn, từ đó hình thành cái tên vừa kỳ lạ vừa gợi nhiều liên tưởng.

Xem chi tiết

Loài tôm tí hon 'thống trị' nơi sự sống tưởng như không tồn tại

Giữa những vùng nước mặn tưởng chừng khắc nghiệt đến mức không sự sống nào tồn tại, lại có một sinh vật nhỏ bé sống bền bỉ đến kinh ngạc.

Tôm ngâm nước mặn (Artemia salina), là một loài giáp xác tí hon nhưng sở hữu khả năng sinh tồn khiến nhiều sinh vật lớn hơn phải “chào thua”. Chúng sống trong các hồ nước mặn, đầm muối và vùng nước có độ mặn cao đến mức hầu hết sinh vật khác không thể tồn tại. Chính môi trường khắc nghiệt này lại giúp artemia tránh được kẻ thù và cạnh tranh, biến chúng thành “kẻ thống trị” ở những nơi tưởng như sự sống không thể tồn tại.

Xem chi tiết

