Bí mật đáng kinh ngạc của loài rau không thể thiếu trong gỏi gà Việt Nam

Rau răm (Persicaria odorata) là một loài cây thân thảo thuộc họ Rau răm (Polygonaceae) có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Đông Nam Á và được trồng phổ biến tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Malaysia. Nhìn bề ngoài, rau răm không quá nổi bật với những chiếc lá dài màu xanh đậm, đôi khi có vệt tím hình chữ V ở giữa, nhưng chỉ cần vò nhẹ một chiếc lá, người ta sẽ lập tức cảm nhận được mùi thơm cay nồng rất riêng mà khó loại rau nào có thể thay thế.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ở Việt Nam, rau răm gần như là một phần không thể thiếu trong nhiều món ăn truyền thống. Từ đĩa trứng vịt lộn nóng hổi, đĩa gỏi gà (gà xe phay) thanh mát cho đến cháo cá, cháo trai hay các món hải sản, sự xuất hiện của vài cọng rau răm có thể làm thay đổi đáng kể hương vị món ăn. Vị cay nhẹ kết hợp với hương thơm đặc trưng giúp khử mùi tanh của thực phẩm và tạo nên cảm giác ngon miệng hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không chỉ được yêu thích tại Việt Nam, rau răm còn là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Malaysia và Singapore. Tại đây, nó thường xuất hiện trong các món salad, bún hoặc các món ăn truyền thống có nguồn gốc từ cộng đồng người Mã Lai. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của loài cây nhỏ bé này đã vượt qua biên giới quốc gia từ rất lâu.

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Một điều thú vị là rau răm phát triển rất mạnh trong điều kiện nóng ẩm. Chỉ cần cắm một đoạn thân xuống đất ẩm hoặc đặt vào cốc nước, cây có thể nhanh chóng ra rễ và sinh trưởng. Chính vì vậy, nhiều gia đình Việt Nam thường trồng vài khóm rau răm trong chậu hoặc góc vườn để có thể thu hoạch quanh năm.

Trong y học dân gian, rau răm từ lâu đã được sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm cơ thể và giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn. Một số nghiên cứu hiện đại cũng phát hiện tinh dầu của cây chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, tuy nhiên các tác dụng y học vẫn cần được nghiên cứu thêm để có kết luận đầy đủ.

Dù chỉ là một loại rau gia vị dân dã, rau răm lại mang trong mình cả một câu chuyện về văn hóa, ẩm thực và đời sống thường nhật của người Việt. Hương thơm cay nồng đặc biệt của nó không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn gợi nhớ đến những khu vườn quê xanh mát, nơi những điều giản dị nhất đôi khi lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất.