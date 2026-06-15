Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sítio Roberto Burle Marx- khu vườn kiệt tác của nhân loại

Ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh gần thành phố Rio de Janeiro, có một khu vườn nơi nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện thành một kiệt tác sống động.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sítio Roberto Burle Marx là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2021, nằm tại bang Rio de Janeiro của Brazil. Khu di sản rộng khoảng 405.000 m² này từng là nơi sinh sống, làm việc và thử nghiệm ý tưởng của Roberto Burle Marx, một trong những kiến trúc sư cảnh quan có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Ông được xem là người đã cách mạng hóa nghệ thuật thiết kế cảnh quan bằng cách đưa các loài thực vật bản địa nhiệt đới vào những công trình mang phong cách hiện đại.

Ảnh: civitatis

Câu chuyện của khu vườn bắt đầu từ năm 1949, khi Roberto Burle Marx mua khu đất này để làm nơi nghiên cứu và sưu tập thực vật. Trong nhiều thập kỷ, ông đã đi khắp Brazil để tìm kiếm các loài cây quý hiếm, mang chúng về trồng và bảo tồn. Kết quả là Sítio Roberto Burle Marx ngày nay sở hữu một trong những bộ sưu tập thực vật nhiệt đới phong phú nhất thế giới với hàng nghìn loài khác nhau, trong đó có nhiều loài hiếm và đặc hữu của Brazil.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không chỉ là số lượng cây cối mà còn là cách chúng được sắp đặt. Roberto Burle Marx xem khu vườn như một bức tranh khổng lồ. Ông kết hợp màu sắc, hình dáng và kết cấu của lá cây để tạo nên những bố cục mang tính nghệ thuật cao. Những lối đi uốn lượn, hồ nước phản chiếu ánh sáng và các khoảng không gian mở được thiết kế như những nét cọ trên một tác phẩm hội họa sống động.

Ảnh: gov

Ngoài các khu vườn, khu di sản còn bao gồm ngôi nhà chính, nhà nguyện, xưởng nghệ thuật và nhiều công trình phụ trợ. Bản thân Roberto Burle Marx không chỉ là kiến trúc sư cảnh quan mà còn là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế trang sức và nhà bảo tồn thiên nhiên. Chính sự đa tài ấy đã để lại dấu ấn rõ nét trong từng góc nhỏ của khu di sản.

Một điểm thú vị là nhiều ý tưởng được thử nghiệm tại Sítio Roberto Burle Marx sau đó đã xuất hiện trong những công trình nổi tiếng trên khắp Brazil. Các quảng trường, công viên và khu vực công cộng do ông thiết kế đã góp phần định hình diện mạo hiện đại của nhiều thành phố lớn.

Ngày nay, Sítio Roberto Burle Marx không chỉ là nơi lưu giữ di sản của một cá nhân xuất chúng mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Giữa thế giới đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, khu vườn này nhắc nhở rằng cây cối không chỉ là thành phần của môi trường sống mà còn có thể trở thành một loại hình nghệ thuật thực thụ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản thế giới UNESCO #Thiết kế cảnh quan hiện đại #Bảo tồn thực vật nhiệt đới #Nghệ thuật và kiến trúc tự nhiên #Di sản Roberto Burle Marx

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi mộ tập thể bí ẩn xác nhận một truyền thuyết có thật giữa Thái Bình Dương

Giữa những hòn đảo xanh ngọc của Nam Thái Bình Dương, có một Di sản thế giới kể câu chuyện về vị thủ lĩnh được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.

Lãnh địa của Roy Mata là Di sản Thế giới đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Vanuatu được UNESCO công nhận vào năm 2008. Nằm trên ba hòn đảo Efate, Lelepa và Artok (hay Eretoka), di sản này gắn liền với cuộc đời, cái chết và di sản tinh thần của Roy Mata – vị đại tù trưởng cuối cùng của miền trung Vanuatu, được cho là đã sống vào khoảng đầu thế kỷ XVII.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng cung điện 300 năm tuổi vẫn là nơi ở của hoàng gia Thụy Điển

Nằm yên bình trên một hòn đảo gần Stockholm, cung điện này vừa là di sản thế giới vừa là nơi ở hiện tại của hoàng gia Thụy Điển.

Giữa mặt nước trong xanh của hồ Mälaren, cách trung tâm Stockholm khoảng 15 km, tọa lạc một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu: Drottningholm. Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây còn là nơi cư trú chính thức của hoàng gia Thụy Điển – điều hiếm thấy đối với một di sản lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự kiện “Phụng Trà Hội Quán”: Lan tỏa giá trị của di sản trà Việt

Sáng ngày 7-6, sự kiện trải nghiệm “Phụng Trà Hội Quán” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đã chính thức diễn ra tại Hồ Văn, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Phụng Trà Tinh Sương” nhằm bảo tồn và tôn vinh văn hóa trà Việt, tái hiện di sản nghìn năm bằng một góc nhìn mới mẻ và tràn đầy sức sống của giới trẻ. Buổi trải nghiệm đã mang đến cho công chúng những hoạt động khám phá nghệ thuật thưởng trà truyền thống nhẹ nhàng, gần gũi.

screenshot-2026-06-07-212614.png
Nghệ nhân Đào Đức Hiếu thuyết giảng về trà tại sự kiện
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của thiên hà "ma" AzTECC71, hé lộ sự thật rùng mình về thiên thể này.