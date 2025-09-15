Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài rắn độc khổng lồ được ngươi Ai Cập cổ tôn sùng

Giải mã

Loài rắn độc khổng lồ được ngươi Ai Cập cổ tôn sùng

Rắn hổ mang Ai Cập (Naja haje) là một trong những loài rắn nổi tiếng nhất ở châu Phi, gắn liền với văn hóa, lịch sử và truyền thuyết cổ đại.

T.B (tổng hợp)
1. Kích thước ấn tượng. Loài rắn này có thể dài trung bình từ 1,5 đến 2,5 mét, một số cá thể đặc biệt đạt tới 3 mét. Ảnh: Pinterest.
1. Kích thước ấn tượng. Loài rắn này có thể dài trung bình từ 1,5 đến 2,5 mét, một số cá thể đặc biệt đạt tới 3 mét. Ảnh: Pinterest.
2. Biểu tượng Ai Cập cổ đại. Rắn hổ mang Ai Cập từng xuất hiện trên vương miện Pharaoh, biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
2. Biểu tượng Ai Cập cổ đại. Rắn hổ mang Ai Cập từng xuất hiện trên vương miện Pharaoh, biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
7. Liên hệ với thần thoại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng rắn hổ mang là hiện thân của nữ thần Wadjet – vị thần bảo hộ của đất nước. Ảnh: Pinterest.
7. Liên hệ với thần thoại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng rắn hổ mang là hiện thân của nữ thần Wadjet – vị thần bảo hộ của đất nước. Ảnh: Pinterest.
3. Nọc độc nguy hiểm. Nọc độc của chúng chứa độc tố thần kinh, có thể gây tử vong cho con người nếu không được chữa trị kịp thời. Ảnh: Pinterest.
3. Nọc độc nguy hiểm. Nọc độc của chúng chứa độc tố thần kinh, có thể gây tử vong cho con người nếu không được chữa trị kịp thời. Ảnh: Pinterest.
4. Thói quen phòng thủ đặc trưng. Khi bị đe dọa, chúng nâng cao cơ thể, xòe mang và phát ra tiếng rít cảnh báo. Ảnh: Pinterest.
4. Thói quen phòng thủ đặc trưng. Khi bị đe dọa, chúng nâng cao cơ thể, xòe mang và phát ra tiếng rít cảnh báo. Ảnh: Pinterest.
5. Sống ở nhiều môi trường khác nhau. Rắn hổ mang Ai Cập có thể sống ở sa mạc, thảo nguyên, đồng cỏ và cả gần khu dân cư. Ảnh: Pinterest.
5. Sống ở nhiều môi trường khác nhau. Rắn hổ mang Ai Cập có thể sống ở sa mạc, thảo nguyên, đồng cỏ và cả gần khu dân cư. Ảnh: Pinterest.
6. Thức ăn đa dạng. Chúng săn mồi gồm chuột, ếch, chim và cả những loài rắn nhỏ hơn, giúp kiểm soát số lượng gặm nhấm. Ảnh: Pinterest.
6. Thức ăn đa dạng. Chúng săn mồi gồm chuột, ếch, chim và cả những loài rắn nhỏ hơn, giúp kiểm soát số lượng gặm nhấm. Ảnh: Pinterest.
8. Vai trò trong y học hiện đại. Một số thành phần từ nọc độc của chúng được nghiên cứu để phát triển thuốc giảm đau và điều trị bệnh. Ảnh: Pinterest.
8. Vai trò trong y học hiện đại. Một số thành phần từ nọc độc của chúng được nghiên cứu để phát triển thuốc giảm đau và điều trị bệnh. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#rắn hổ mang Ai Cập #rắn độc khổng lồ #rắn thần thoại Ai Cập #nọc độc rắn hổ mang #vai trò của rắn trong văn hóa Ai Cập #rắn hổ mang trong lịch sử

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT