Đi bộ đường dài, người đàn ông kinh hãi gặp rắn đuôi chuông khổng lồ

Một người đàn ông đang đi bộ đường dài ở miền trung Alabama, Mỹ thì bất ngờ chạm trán một con rắn đuôi chuông khổng lồ.

Nhiếp ảnh gia David Graves ở Alabama, Mỹ, đã đi bộ hơn 6 km trên con đường ở Công viên tiểu bang Oak Mountain thì bất ngờ gặp sự việc khó tin vào cuối tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, ông David bất ngờ phát hiện một con rắn đuôi chuông dài hơn 90 cm đang trườn qua đường.

Ông David đã có cuộc chạm trán con rắn đuôi chuông khi đi bộ đường dài.

Chứng kiến cảnh tượng này, ông David đã quay video ghi lại cuộc chạm trán con rắn đuôi chuông. Con vật này trườn qua con đường đất trước khi biến mất vào bụi cây.

Theo video được ông David chia sẻ, ông đã dừng lại trước khi va phải con rắn đuôi chuông khổng lồ. Là người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm, ông thường nhìn xa hơn 3m về phía trước.

Ông David cho hay đã đi bộ trên con đường mòn này hơn 400 lần. Nhờ sự quen thuộc này, ông nhanh chóng phát hiện con rắn đuôi chuông trên.

Trước khi tiếp tục chuyến đi bộ đường dài, ông David cẩn thận quan sát con rắn đuôi chuông cho đến khi nó nghỉ ngơi giữa những tán lá. Ông chia sẻ con vật đã thể hiện khả năng ngụy trang hoàn hảo khi cơ thể của nó trông rất giống màu của đất, cây cối và một vài chiếc lá. Nếu không quan sát kỹ thì nhiều người có lẽ không nhận ra con rắn đuôi chuông.