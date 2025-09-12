Hà Nội

Giải mã

Đi bộ đường dài, người đàn ông kinh hãi gặp rắn đuôi chuông khổng lồ

Một người đàn ông đang đi bộ đường dài ở miền trung Alabama, Mỹ thì bất ngờ chạm trán một con rắn đuôi chuông khổng lồ.

Tâm Anh (theo Wvtm13)

Nhiếp ảnh gia David Graves ở Alabama, Mỹ, đã đi bộ hơn 6 km trên con đường ở Công viên tiểu bang Oak Mountain thì bất ngờ gặp sự việc khó tin vào cuối tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, ông David bất ngờ phát hiện một con rắn đuôi chuông dài hơn 90 cm đang trườn qua đường.

rannn-1.jpg
Ông David đã có cuộc chạm trán con rắn đuôi chuông khi đi bộ đường dài.

Chứng kiến cảnh tượng này, ông David đã quay video ghi lại cuộc chạm trán con rắn đuôi chuông. Con vật này trườn qua con đường đất trước khi biến mất vào bụi cây.

Theo video được ông David chia sẻ, ông đã dừng lại trước khi va phải con rắn đuôi chuông khổng lồ. Là người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm, ông thường nhìn xa hơn 3m về phía trước.

Ông David cho hay đã đi bộ trên con đường mòn này hơn 400 lần. Nhờ sự quen thuộc này, ông nhanh chóng phát hiện con rắn đuôi chuông trên.

Trước khi tiếp tục chuyến đi bộ đường dài, ông David cẩn thận quan sát con rắn đuôi chuông cho đến khi nó nghỉ ngơi giữa những tán lá. Ông chia sẻ con vật đã thể hiện khả năng ngụy trang hoàn hảo khi cơ thể của nó trông rất giống màu của đất, cây cối và một vài chiếc lá. Nếu không quan sát kỹ thì nhiều người có lẽ không nhận ra con rắn đuôi chuông.

Mời độc giả xem video: Đi bộ đường dài, người đàn ông chạm trán "quái thú". Nguồn: David Graves.
Bài liên quan

Giải mã

Việt Nam phát hiện loài rắn mới trên đỉnh Fansipan 2.600m

Các nhà khoa học Việt Nam đã ghi nhận thêm một loài bò sát mới tại dãy Hoàng Liên Sơn: Rắn hoa cỏ H’Mông.

Đây là loài bò sát đầu tiên được mô tả tại khu vực này sau một thập kỷ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Phát hiện được công bố tháng 9/2023 tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai). Loài rắn được đặt tên theo dân tộc H’Mông để tri ân những người dẫn đường đã đồng hành cùng nhóm nghiên cứu trong nhiều chuyến khảo sát từ năm 2017.

Xem chi tiết

Giải mã

Phát hiện ‘Thanh xà Trường Sơn’, loài rắn cây mới tuyệt đẹp

Các nhà khoa học vừa công bố loài rắn cây mới ở Trường Sơn với đôi mắt xanh ngọc bích, thân hình thon dài, hiếm gặp và cần được bảo vệ.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam vừa công bố loài rắn mới thuộc giống Gonyosoma, tên khoa học Gonyosoma iadinum, còn gọi là “Thanh xà Trường Sơn” hay rắn cây ngọc bích. Công bố này được đăng trên tạp chí quốc tế Zootaxa.

thanh-xa-truong-son.jpg
HÌnh ảnh trong tự nhiên của Thanh xà Trường Sơn.
Xem chi tiết

Giải mã

Phát hiện loài rắn khuyết mới chuyên biệt với hang động tại Quảng Bình

Một loài rắn khuyết (Colubridae) hoàn toàn mới cho khoa học vừa được phát hiện tại vùng rừng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình, miền Trung Việt Nam).

Loài mới mang tên Lycodon calcarophilus Vogel, Bragin, Poyarkov & Nguyen, 2025 (tên tiếng Anh: Limestone Wolf Snake; tiếng Việt: Rắn khuyết Việt Nam), được mô tả trong số tháng 8/2025 của tạp chí Zootaxa.

3.jpg
Hình ảnh trong tự nhiên của loài Rắn khuyết Việt Nam.
Xem chi tiết

