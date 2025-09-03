[INFOGRAPHIC] Chim cổ rắn xuất hiện ở khu Phú Mỹ Hưng: Loài quý hiếm!

Bốn chim cổ rắn được phát hiện ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM để săn mồi. Loài chim quý hiếm này nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Giây phút bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) đứng bên cạnh nữ ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng tại Quảng trường Ba Đình, trong đại lễ 2/9 khiến nhiều người không hỏi xúc động.
Vừa dữ dằn lại vừa bí ẩn, quỷ Tasmania (Sarcophilus harrisii) là một trong những loài thú có túi nổi tiếng nhất của Úc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/9, Bọ Cạp thành tích nổi bật, công danh sáng, tài lộc cũng thăng hoa. Thiên Bình chú ý tài sản cá nhân, tránh mất mát.
Từ 5/9 đến 5/10, 3 con giáp nhận lộc trời cho, trúng số liên tiếp, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp mở ra trang mới huy hoàng.
Một nghiên cứu mới đã bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ sức nặng khổng lồ của dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.
Chuyên gia tử vi cảnh báo 3 con giáp vướng vận xui, tài lộc hao hụt, đặc biệt có người dễ gặp hạn đường xa, cần cẩn trọng đề phòng.
Trong thời gian qua, các nhà khoa học đã phát hiện một số tín hiệu từ không gian gửi tới Trái đất được cho có thể liên quan tới người ngoài hành tinh.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần làm việc với sự cầu toàn và có thể bất ngờ nhận được khoản lợi nhuận từ dự án cũ.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một loài rắn quý hiếm ở núi Vũ Di Sơn sau hơn một thế kỷ hầu như không được ghi nhận trong tự nhiên.
Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của "rồng xanh" - sinh vật được mệnh danh là "sát thủ đẹp nhất đại dương", Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm tắm ở 3 bãi biển.
Trong 100 ngày tới, 2 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền bạc tự tìm đến. Nhưng cũng có con giáp cần cẩn trọng chi tiêu, tránh hao tài tốn của.
Các nhà khoa học đã và đang tìm cách trồng cây trong vũ trụ nhằm cung cấp thực phẩm, dược phẩm.... cho những sứ mệnh khám phá không gian.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 3/9, Xử Nữ tài lộc tốt, phất lên nhanh nhưng phải tiết kiệm. Cự giải đừng mong may mắn, tự nỗ lực là tốt nhất.
Tử vi dự đoán, từ nay đến giữa tháng 7 âm có 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, Phúc Lộc vô biên.
Người dùng Google Maps đã phát hiện vật thể bí ẩn hình tròn, được cho là UFO, bên dưới một vách đá ở Nam Cực làm dấy lên cuộc tranh luận.
Xã hội sẽ thay đổi nhanh như chớp. Người khôn ngoan từ bỏ giấc mơ phô trương, theo đuổi sự nhỏ gọn, tinh gọn và linh hoạt mới là kẻ thắng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể khám phá ra những kỹ năng mới, tương lai rộng mở và tài chính khá tốt.
Một hướng dẫn viên du lịch ở Wisconsin, Mỹ tình cờ phát hiện xác tàu đắm Frank D. Barker ở hồ Michigan sau 138 năm mất tích.
Theo NASA, hành tinh lùn Ceres có một "nguồn năng lượng" ẩn giấu có thể đã tạo ra sự sống ngoài hành tinh.
Tử vi dự báo, từ 1/9 có 3 con giáp vùng lên mạnh mẽ, dù nghèo đến đâu cũng trở nên sung túc, biến lỗ thành lãi.
Các nhà nghiên cứu phát hiện Kostensuchus atrox - loài cá sấu khổng lồ đã ăn thịt khủng long ở Argentina cách đây 70 triệu năm vào thời kỳ kỷ Phấn trắng.