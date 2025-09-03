Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Chim cổ rắn xuất hiện ở khu Phú Mỹ Hưng: Loài quý hiếm!

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Chim cổ rắn xuất hiện ở khu Phú Mỹ Hưng: Loài quý hiếm!

Bốn chim cổ rắn được phát hiện ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM để săn mồi. Loài chim quý hiếm này nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

info-chim-co-ran-01.jpg
#chim cổ rắn #chim quý hiếm Việt Nam #động vật quý hiếm #Sách đỏ Việt Nam #phát hiện chim cổ rắn #loài chim hiếm

