Bẫy ảnh phát hiện thỏ sọc Trường Sơn ở Khe Nước Trong

Giải mã

Bẫy ảnh phát hiện thỏ sọc Trường Sơn ở Khe Nước Trong

Thông qua bẫy ảnh, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Trị) đã ghi nhận hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Theo Sài Gòn Giải phóng Online, vào ngày 11-9, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chương trình bẫy ảnh thu được hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng Online.
Báo cáo do Viện Nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz (Đức) phối hợp WWF thực hiện. Chương trình đã đặt 37 trạm bẫy ảnh với hơn 10.000 ngày đêm hoạt động đã ghi nhận 2.303 phát hiện độc lập về động vật hoang dã. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng Online.
Theo đó, 25 loài thú rừng được đưa các chuyên gia đưa vào mô hình phân tích. Trong số này, nhiều loài động vật quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau hàng chục năm. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng Online.
Thỏ sọc Trường Sơn, gấu ngựa, chồn bạc má, chồn hương vàng là những động vật quý hiếm được ghi nhận xuất hiện ở Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng Online.
Đáng chú ý, thỏ sọc Trường Sơn (tên khoa học Nesolagus timminsi) loài đặc hữu từng được xem như “huyền thoại” của dãy Trường Sơn. Đây là loài thỏ hiếm hoi mang những vệt sọc độc đáo trên người và là loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, Lào. Ảnh: ĐH East Anglia.
Năm 2019, Sách Đỏ IUCN đưa thỏ sọc Trường Sơn vào phân hạng EN (Nguy Cấp), đối mặt Nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Chúng có đặc điểm nổi bật gồm: lông màu xám với 7 sọc màu đen hoặc nâu sẫm trên đầu, thân tựa hổ vằn. Ảnh: suckhoedoisong.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể thỏ sọc Trường Sơn có chiều dài cơ thể khoảng 35 - 40 cm, nặng khoảng 5 kg. Ảnh: suckhoedoisong.
So với các thành viên của chi Lepus, loài thỏ này có tai, đuôi và chân tương đối ngắn. Ảnh: Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cung cấp.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
