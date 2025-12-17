Hà Nội

Loại quả đắt bậc nhất thế giới, Việt Nam trồng đại trà thành đặc sản

Kinh doanh

Loại quả đắt bậc nhất thế giới, Việt Nam trồng đại trà thành đặc sản

Khi mới du nhập vào Việt Nam, cà chua thân gỗ giá hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng nay đã được trồng đại trà vừa làm đẹp cảnh quan, vừa cho thu hoạch quả. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cà chua thân gỗ có nguồn gốc từ khu vực Nam và Trung Mỹ. Cây có thân gỗ, tán lá rậm rạp, có thể cao tới 3 mét. Ảnh: Hatgiongthanhnga
Thời điểm mới du nhập vào Việt Nam, cà chua thân gỗ từng có giá lên tới 1 - 1,3 triệu đồng/kg, thuộc nhóm trái cây nhập khẩu cao cấp. Ảnh: Vuahatgiong
Cà chua thân gỗ gây sốt thị trường vì hương vị lạ lẫm. Ảnh: Internet
Giống cà chua thân gỗ phát triển nhanh, sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Ảnh: Vuonnhadep
Vì vậy, khi về Việt Nam, cà chua thân gỗ nhanh chóng thích nghi, đặc biệt tại các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Internet
Quả cà chua thân gỗ hình bầu dục, vỏ láng bóng, màu sắc sặc sỡ từ vàng cam đến đỏ đậm. Ảnh: Hatgiongphuongnam
Loại quả này có hương thơm nhẹ đặc trưng, vị chua ngọt hài hòa và mọng nước. Ảnh: Internet
Cà chua thân gỗ có thể ăn trực tiếp, làm salad, ép nước hoặc nấu các món ăn như cà chua thông thường. Ảnh: Internet
Hiện nay, cà chua thân gỗ được trồng đại trà ở Việt Nam. Giá bán trong siêu thị khoảng 70.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: Xanhome
Ngoài quả, cây giống cà chua thân gỗ cũng được nhiều địa chỉ rao bán. Nếu như trước đây, giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cây, thì nay hạ nhiệt còn trên dưới 100.000 đồng/cây. Ảnh: Internet
#Cà chua thân gỗ - Quả đắt giá và đặc sản Việt Nam #Thành công thích nghi cây ngoại nhập #Giá trị thương mại và thị trường trái cây cao cấp #Đặc điểm sinh thái và hình dạng quả #Ứng dụng ẩm thực đa dạng #Trồng đại trà tại Việt Nam

