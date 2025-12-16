Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại quả xưa 'rẻ như cho' nay đắt ngang thịt

Kinh doanh

Loại quả xưa 'rẻ như cho' nay đắt ngang thịt

Từ thứ quả từng 'rẻ như cho', cà chua và ớt chỉ thiên nay trở thành mặt hàng đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội và chợ mạng, cà chua hiện có mức giá tương đối cao, từ 50.000 – 90.000 đồng/kg (tùy chất lượng). Ảnh: Facebook
Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội và chợ mạng, cà chua hiện có mức giá tương đối cao, từ 50.000 – 90.000 đồng/kg (tùy chất lượng). Ảnh: Facebook
Theo các tiểu thương, cà chua có mức giá là do mưa bão, lũ lụt nên nhiều loại rau củ, hoa màu bị ảnh hướng, dẫn tới tình trạng nguồn cung giảm, khan hiếm. Ảnh: Facebook
Theo các tiểu thương, cà chua có mức giá là do mưa bão, lũ lụt nên nhiều loại rau củ, hoa màu bị ảnh hướng, dẫn tới tình trạng nguồn cung giảm, khan hiếm. Ảnh: Facebook
Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, đã đẩy giá loại quả này lên cao. Ảnh: Facebook
Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, đã đẩy giá loại quả này lên cao. Ảnh: Facebook
Giá cà chua tăng cao khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡi ngàng. Bởi, đây là loại rau quả quen thuộc trong gian bếp của hầu hết các gia đình Việt. Ảnh: Vietnamnet
Giá cà chua tăng cao khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡi ngàng. Bởi, đây là loại rau quả quen thuộc trong gian bếp của hầu hết các gia đình Việt. Ảnh: Vietnamnet
Có thời điểm, giá cà chua chỉ vài nghìn đồng/kg, thậm chí tại một số vùng quê có thể cho không khi vào chính vụ. Ảnh: Internet
Có thời điểm, giá cà chua chỉ vài nghìn đồng/kg, thậm chí tại một số vùng quê có thể cho không khi vào chính vụ. Ảnh: Internet
Dù giá cả leo thang, cà chua vẫn khó vắng mặt trong mâm cơm gia đình. Vì vậy, người tiêu dùng buộc phải mua cà chua với số lượng ít hơn để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Internet
Dù giá cả leo thang, cà chua vẫn khó vắng mặt trong mâm cơm gia đình. Vì vậy, người tiêu dùng buộc phải mua cà chua với số lượng ít hơn để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Internet
Đáng ngạc nhiên, dù đắt nhưng cà chua vẫn “cháy hàng”, nếu không mua sớm cũng không còn hàng để chọn. Ảnh: Facebook
Đáng ngạc nhiên, dù đắt nhưng cà chua vẫn “cháy hàng”, nếu không mua sớm cũng không còn hàng để chọn. Ảnh: Facebook
Không chỉ cà chua, ớt chỉ thiên vốn có thể xin được nay cũng cao kỷ lục. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ cà chua, ớt chỉ thiên vốn có thể xin được nay cũng cao kỷ lục. Ảnh: Vietnamnet
Theo đó, ớt chỉ thiên loại 1 được thương lái mua tại ruộng dao động từ 90.000-105.000 đồng/kg, cao hơn 30.000-45.000 đồng/kg so với nửa tháng trước và cao hơn khoảng 70.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2024. Ảnh: Vườn Sài Gòn
Theo đó, ớt chỉ thiên loại 1 được thương lái mua tại ruộng dao động từ 90.000-105.000 đồng/kg, cao hơn 30.000-45.000 đồng/kg so với nửa tháng trước và cao hơn khoảng 70.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2024. Ảnh: Vườn Sài Gòn
Đáng chú ý, vào tuần trước, giá ớt chỉ thiên ghi nhận mức cao kỷ lục giá 150.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, vào tuần trước, giá ớt chỉ thiên ghi nhận mức cao kỷ lục giá 150.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Giá rau củ tăng cao do thời tiết khắc nghiệt #Giá cà chua và ớt chỉ thiên đắt đỏ #Ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt đến nguồn cung #Thị trường rau quả cuối năm sôi động #Thói quen tiêu dùng rau củ trong gia đình Việt #Tình trạng khan hiếm và cháy hàng rau quả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT