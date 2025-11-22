Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Loại quả đắt đỏ nhất thế giới 2025

Kinh doanh

Với giá 30.000 USD/cặp (tương đương 790 triệu đồng), dưa lưới Yubari King là trái cây đắt đỏ nhất thế giới 2025.

loai-qua-dat-nhat-the-gioi.jpg
#Dưa lưới Yubari King đắt nhất thế giới #Giá trị cao của trái cây sang trọng #Thị trường trái cây cao cấp 2025 #Nhãn hiệu trái cây xa xỉ #Xu hướng tiêu dùng trái cây đắt tiền #dưa lưới

