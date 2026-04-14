Loài ếch mõm dài hiếm gặp trong rừng rậm Đông Nam Á

Ẩn mình giữa những tán lá ẩm ướt vùng nhiệt đới, ếch cây mõm dài xuất hiện như một sinh vật lạ lẫm đến từ thế giới khác.

Ếch cây mõm dài (Polypedates longinasus) là một loài ếch cây thuộc họ Rhacophoridae, nổi bật với chiếc mõm kéo dài bất thường – đặc điểm hiếm gặp trong thế giới lưỡng cư. Loài này được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á, nơi những cánh rừng ẩm nhiệt đới tạo điều kiện lý tưởng cho các loài ếch cây sinh sống và phát triển.

Ảnh: iNaturalist.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất ở Polypedates longinasus chính là phần đầu thuôn dài, khiến khuôn mặt của nó trông “nhọn” hơn hẳn so với các loài ếch khác. Cấu trúc này không chỉ mang tính thẩm mỹ kỳ lạ mà còn có thể đóng vai trò trong việc ngụy trang, giúp nó hòa lẫn với những chiếc lá nhọn hoặc cành cây mảnh. Khi đứng yên, cơ thể thon gọn cùng màu sắc xanh nâu khiến nó gần như biến mất trong môi trường xung quanh.

Ảnh: Lanka Nature Summary.

Giống như nhiều loài ếch cây khác, Polypedates longinasus có các đầu ngón chân phát triển thành đĩa bám, cho phép nó leo trèo dễ dàng trên bề mặt trơn như lá cây hay thân gỗ ẩm. Khả năng này giúp nó sống phần lớn thời gian trên cao, tránh xa nhiều loài săn mồi dưới mặt đất. Vào ban đêm, khi độ ẩm tăng cao, chúng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, săn côn trùng nhỏ như muỗi, kiến và bọ.

Ảnh: Lanka Nature Summary.

Một đặc điểm sinh sản đáng chú ý của loài ếch này là việc tạo tổ bọt. Con cái đẻ trứng trong một khối bọt trắng bám trên lá hoặc cành cây phía trên mặt nước. Khi trứng nở, nòng nọc rơi xuống nước bên dưới để tiếp tục phát triển. Chiến lược này giúp bảo vệ trứng khỏi nhiều kẻ thù dưới nước, đồng thời tận dụng môi trường ẩm ướt trên cao.

Trong địa bàn phân bố của mình, Polypedates longinasus góp phần quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách kiểm soát số lượng côn trùng và làm nguồn thức ăn cho các loài động vật khác. Sự tồn tại của nó cũng phản ánh tình trạng của môi trường rừng, bởi các loài lưỡng cư thường rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu và ô nhiễm.