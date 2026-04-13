Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quá sốc với loài thú mang thai 10 ngày đã đẻ con

Giữa những cánh rừng và thảo nguyên Australia, chuột lợn túi xuất hiện như một sinh vật lai ghép kỳ lạ giữa nhiều thế giới tiến hóa khác nhau.

T.B (tổng hợp)

Peramelidae là một họ động vật có túi đặc trưng của Australia và New Guinea, thường được gọi là chuột lợn túi (bandicoot). Nghe qua cái tên, người ta dễ hình dung đến một sinh vật lai giữa chuột và lợn. Thực tế, ngoại hình của chúng mang nét “pha trộn” thú vị, thân hình nhỏ gọn như chuột, nhưng mõm dài và nhọn giống lợn, cùng đôi chân sau khỏe khoắn giúp di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Chuột lợn túi có kích thước dao động từ khoảng 15 đến hơn 50 cm (không tính đuôi), với bộ lông thô và màu sắc thường là nâu xám hoặc vàng nhạt, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tự nhiên. Điểm nổi bật của chúng là chiếc mũi cực kỳ nhạy, luôn cắm xuống đất để tìm kiếm thức ăn. Nhờ khứu giác phát triển, chúng có thể phát hiện côn trùng, giun, rễ cây hay nấm nằm sâu dưới lớp đất mềm.

Ảnh: australian.museum.

Không giống nhiều loài thú có túi khác như kangaroo, chuột lợn túi có lối sống khá “đơn độc” và hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu rời khỏi nơi ẩn náu để kiếm ăn, dùng móng trước đào bới đất một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những hố nhỏ mà chúng để lại không chỉ phục vụ nhu cầu sinh tồn của bản thân mà còn giúp làm tơi đất, góp phần cải thiện hệ sinh thái – một “vai trò kỹ sư môi trường” thầm lặng nhưng quan trọng.

Một đặc điểm sinh học đáng chú ý của họ Peramelidae là thời gian mang thai cực kỳ ngắn, chỉ khoảng 10 –14 ngày, thuộc hàng ngắn nhất trong số các loài thú. Sau khi sinh, con non tiếp tục phát triển trong túi của mẹ, nơi chúng được bảo vệ và nuôi dưỡng cho đến khi đủ lớn để thích nghi với môi trường bên ngoài. Điều này giúp chuột lợn túi duy trì quần thể ngay cả trong điều kiện môi trường biến động.

Ảnh: ourbreathingplanet.com.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loài xâm lấn như mèo hoang và cáo, cùng với sự thay đổi môi trường sống, đã khiến nhiều loài chuột lợn túi suy giảm số lượng đáng kể. Dù vậy, một số loài vẫn thích nghi tốt và thậm chí có thể sống gần khu dân cư, âm thầm tồn tại ngay bên cạnh con người mà ít khi bị chú ý.

Chuột lợn túi không phải là sinh vật nổi bật hay “hào nhoáng”, nhưng chính sự kỳ lạ và bền bỉ của chúng lại phản ánh một chương độc đáo trong lịch sử tiến hóa của động vật có túi.

#Động vật có túi Australia #Chuột lợn túi và đặc điểm sinh học #Vai trò môi trường của chuột lợn túi #Tiến hóa và thích nghi của chuột lợn túi #Sinh thái ban đêm của chuột lợn túi #Tác động của biến đổi môi trường

Bài liên quan

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Xem chi tiết

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới