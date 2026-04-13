Quá sốc với loài thú mang thai 10 ngày đã đẻ con

Giữa những cánh rừng và thảo nguyên Australia, chuột lợn túi xuất hiện như một sinh vật lai ghép kỳ lạ giữa nhiều thế giới tiến hóa khác nhau.

Peramelidae là một họ động vật có túi đặc trưng của Australia và New Guinea, thường được gọi là chuột lợn túi (bandicoot). Nghe qua cái tên, người ta dễ hình dung đến một sinh vật lai giữa chuột và lợn. Thực tế, ngoại hình của chúng mang nét “pha trộn” thú vị, thân hình nhỏ gọn như chuột, nhưng mõm dài và nhọn giống lợn, cùng đôi chân sau khỏe khoắn giúp di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất.

Chuột lợn túi có kích thước dao động từ khoảng 15 đến hơn 50 cm (không tính đuôi), với bộ lông thô và màu sắc thường là nâu xám hoặc vàng nhạt, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tự nhiên. Điểm nổi bật của chúng là chiếc mũi cực kỳ nhạy, luôn cắm xuống đất để tìm kiếm thức ăn. Nhờ khứu giác phát triển, chúng có thể phát hiện côn trùng, giun, rễ cây hay nấm nằm sâu dưới lớp đất mềm.

Không giống nhiều loài thú có túi khác như kangaroo, chuột lợn túi có lối sống khá “đơn độc” và hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu rời khỏi nơi ẩn náu để kiếm ăn, dùng móng trước đào bới đất một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những hố nhỏ mà chúng để lại không chỉ phục vụ nhu cầu sinh tồn của bản thân mà còn giúp làm tơi đất, góp phần cải thiện hệ sinh thái – một “vai trò kỹ sư môi trường” thầm lặng nhưng quan trọng.

Một đặc điểm sinh học đáng chú ý của họ Peramelidae là thời gian mang thai cực kỳ ngắn, chỉ khoảng 10 –14 ngày, thuộc hàng ngắn nhất trong số các loài thú. Sau khi sinh, con non tiếp tục phát triển trong túi của mẹ, nơi chúng được bảo vệ và nuôi dưỡng cho đến khi đủ lớn để thích nghi với môi trường bên ngoài. Điều này giúp chuột lợn túi duy trì quần thể ngay cả trong điều kiện môi trường biến động.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loài xâm lấn như mèo hoang và cáo, cùng với sự thay đổi môi trường sống, đã khiến nhiều loài chuột lợn túi suy giảm số lượng đáng kể. Dù vậy, một số loài vẫn thích nghi tốt và thậm chí có thể sống gần khu dân cư, âm thầm tồn tại ngay bên cạnh con người mà ít khi bị chú ý.

Chuột lợn túi không phải là sinh vật nổi bật hay “hào nhoáng”, nhưng chính sự kỳ lạ và bền bỉ của chúng lại phản ánh một chương độc đáo trong lịch sử tiến hóa của động vật có túi.