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Kho tri thức

Loài cây cho quả lớn nhất thế giới khiến nhiều người Việt phát cuồng

Với những quả nặng hàng chục kilôgam mọc ngay trên thân cây, mít là một trong những loài cây ăn quả kỳ lạ nhất thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Mít (Artocarpus heterophyllus) là loài cây thân gỗ thường xanh thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), có nguồn gốc từ khu vực Tây Ghats ở Ấn Độ trước khi được con người đưa đi trồng khắp Nam Á và Đông Nam Á. Ngày nay, mít đã trở thành một trong những loại cây ăn quả quen thuộc ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến mít nổi bật là kích thước quả khổng lồ. Đây được xem là loài cây cho quả mọc trên cây lớn nhất thế giới, với những quả trưởng thành thường nặng từ 10–25 kg, còn các kỷ lục ghi nhận có thể vượt quá 50 kg. Điều thú vị là quả mít không mọc ở đầu cành mà thường phát triển trực tiếp từ thân hoặc các cành lớn. Kiểu sinh trưởng này, gọi là ra quả trên thân (cauliflory), giúp cây chịu được sức nặng khổng lồ của quả mà không làm gãy cành.

Ảnh: businessinsider

Thực ra, quả mít không phải là một quả đơn mà là quả phức. Nó được hình thành từ sự hợp nhất của hàng trăm hoa cái trong cùng một cụm hoa. Mỗi múi mít vàng óng, thơm ngọt mà chúng ta ăn chính là phần phát triển của một bông hoa riêng lẻ, trong khi phần xơ và lõi là các mô nâng đỡ của cả cụm hoa. Đây là lý do vì sao bên trong một quả mít có thể chứa hàng trăm múi cùng hàng trăm hạt.

Không chỉ quả, gần như mọi bộ phận của cây mít đều có giá trị sử dụng. Mít non là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn và ngày càng được ưa chuộng trên thế giới như một nguồn thực phẩm có kết cấu gần giống thịt khi chế biến. Múi mít chín giàu carbohydrate, chất xơ, vitamin C và kali. Hạt mít sau khi luộc hoặc rang có vị bùi, chứa nhiều tinh bột và protein. Gỗ mít có màu vàng đẹp, bền, ít bị mối mọt nên được dùng để làm đồ nội thất, nhạc cụ và tượng thờ ở nhiều quốc gia châu Á.

Ảnh: gardenoficinadaterra.com

Một đặc điểm thú vị khác là nhựa mít. Chất nhựa màu trắng sữa này chứa nhiều hợp chất cao su tự nhiên, rất dính và từng được người dân sử dụng để bẫy chim hoặc trám các vật dụng. Khi bổ mít, người ta thường thoa dầu ăn lên dao và tay để hạn chế nhựa bám dính.

Về mặt sinh thái, hoa mít chủ yếu được thụ phấn nhờ côn trùng và gió. Sau khi quả chín, nhiều loài động vật như sóc, khỉ, chim và dơi tham gia phát tán hạt, góp phần mở rộng phạm vi phân bố của cây trong tự nhiên. Nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm và cho năng suất cao, mít hiện được trồng ở nhiều châu lục như châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Từ một loài cây bản địa của Ấn Độ, mít đã trở thành nguồn thực phẩm quan trọng của hàng triệu người trên thế giới. Với những quả khổng lồ, hương thơm đặc trưng và giá trị sử dụng gần như toàn diện, cây mít là minh chứng rằng thiên nhiên đôi khi tạo nên những "gã khổng lồ" vừa độc đáo vừa vô cùng hữu ích cho cuộc sống con người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Cây mít và đặc điểm kích thước quả khổng lồ #Sinh thái và phương thức phân bố của cây mít #Giá trị sử dụng của các bộ phận cây mít #Quả mít và cấu trúc quả phức đặc trưng #Vai trò và tác dụng của nhựa mít trong đời sống

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