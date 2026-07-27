Kho vàng Anglo-Saxon khổng lồ hé lộ bí ẩn lịch sử nước Anh

Kho báu Staffordshire là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Anh trong thế kỷ XXI, không chỉ vì giá trị vật chất khổng lồ mà còn bởi những bí ẩn lịch sử mà nó hé lộ. Ngày 5/7/2009, một người đam mê dò kim loại tên là Terry Herbert đã phát hiện những mảnh vàng đầu tiên trong một cánh đồng gần làng Hammerwich, hạt Staffordshire. Cuộc khai quật sau đó đã khiến giới khảo cổ kinh ngạc khi tìm thấy hơn 4.000 hiện vật và mảnh vỡ, với tổng trọng lượng khoảng 5 kg vàng cùng 1,5 kg bạc.

Ảnh: thearchaeologist

Điều đặc biệt là phần lớn hiện vật không phải đồ trang sức hay tiền xu như nhiều kho báu cổ khác, mà chủ yếu là các bộ phận của vũ khí và trang bị quân sự. Các nhà nghiên cứu xác định có hơn 100 chuôi kiếm, hàng chục mũ bảo hiểm, đầu cán giáo, miếng trang trí khiên và vô số chi tiết bằng vàng được chế tác vô cùng tinh xảo. Nhiều món đồ còn được khảm ngọc hồng lựu (garnet) nhập khẩu từ Nam Á hoặc Địa Trung Hải, cho thấy mạng lưới thương mại rộng lớn của nước Anh cách đây hơn 1.300 năm.

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Kho báu được xác định có niên đại từ thế kỷ VII, thuộc thời kỳ Anglo-Saxon – giai đoạn các vương quốc nhỏ tranh giành quyền lực trên lãnh thổ Anh. Phần lớn học giả cho rằng kho báu có liên quan đến vương quốc Mercia, một thế lực quân sự hùng mạnh thời bấy giờ. Điều đáng chú ý là hầu như không có đồ dùng của phụ nữ hay vật dụng sinh hoạt thường ngày, khiến nhiều người tin rằng đây là chiến lợi phẩm được thu thập sau nhiều trận chiến, rồi bị chôn giấu vì một lý do nào đó.

Một trong những hiện vật nổi tiếng nhất là dải vàng khắc câu Kinh Thánh bằng tiếng Latinh: "Hãy trỗi dậy, lạy Chúa, xin kẻ thù Ngài tan tác và những kẻ ghét Ngài phải chạy trốn trước mặt Ngài." Điều này phản ánh sự đan xen giữa chiến tranh và đức tin trong xã hội Anglo-Saxon. Bên cạnh đó, nhiều món đồ dường như đã bị cố ý tháo rời khỏi vũ khí trước khi chôn cất, gợi ý rằng người xưa chỉ giữ lại những phần quý giá nhất bằng vàng hoặc mang ý nghĩa biểu tượng.

Ảnh: secretbirmingham

Đến nay, nguyên nhân thực sự khiến kho báu bị chôn vùi vẫn là điều bí ẩn. Có thể chủ nhân đã tử trận trước khi kịp quay lại, cũng có thể đây là một lễ hiến tế mang ý nghĩa tôn giáo, hoặc đơn giản là của cải được cất giấu trong thời kỳ chiến loạn. Dù câu trả lời vẫn chưa được tìm thấy, Kho báu Staffordshire đã mở ra một cánh cửa hiếm hoi giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về nghệ thuật chế tác kim hoàn, văn hóa chiến binh và lịch sử đầy biến động của nước Anh thời kỳ đầu Trung Cổ.