Bật mí loài cá quý hiếm giá ngang ngửa căn chung cư

Kinh doanh

Cá rồng châu Á là một trong 10 loài cá đắt nhất thế giới và được coi như biểu tượng may mắn trong nhiều nền văn hóa. 

Hoàng Minh (theo A-z-animals)
Cá rồng châu Á có nguồn gốc từ Đông Nam Á, là một trong những loài cá quý hiếm và giá cao trên thị trường, lên tới 430.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng). Ảnh: A-z-animals
Là một loài cá thuộc họ cá Osteoglossidae, cá rồng châu Á đã thích nghi với môi trường nước ngọt. Ảnh: A-z-animals
Cá rồng châu Á cũng là loài cá cảnh phổ biến và có thể dài hơn 90 cm. Chúng có nhiều màu sắc như xanh lá cây, đỏ, vàng và bạch kim. Ảnh: A-z-animals
Trong đó, cá rồng bạch kim được giới sưu tầm cá ưa chuộng. Ảnh: A-z-animals
Cá rồng được ưa chuộng làm cá cảnh nhờ ngoại hình đẹp mắt và được xem là biểu tượng của sự may mắn. Ảnh: A-z-animals
Cá rồng đắt đỏ còn do khó sinh sản và cần nhiều thời gian để trưởng thành, dẫn đến nguồn cung hạn chế so với nhu cầu. Ảnh: A-z-animals
Những cá thể có hình dáng hoàn hảo, màu sắc độc đáo và không tì vết rất hiếm, giá càng cao. Ảnh: A-z-animals
Màu sắc và hình thể là yếu tố quyết định giá trị của cá rồng. Các màu sắc độc đáo như đỏ sậm (huyết long) hoặc trắng bạc (bạch kim) được ưa chuộng và săn lùng. Ảnh: A-z-animals
Thức ăn cho cá rồng đa dạng, bao gồm các loại động vật sống như tôm, gián, thạch sùng, đòi hỏi nguồn bổ dưỡng và sạch. Ảnh: A-z-animals
Thức ăn cho cá rồng đa dạng, bao gồm các loại động vật sống như tôm, gián, thạch sùng, đòi hỏi nguồn bổ dưỡng và sạch. Ảnh: A-z-animals
#cá rồng châu Á #cá cảnh quý hiếm #giá cá rồng cao #cá rồng bạch kim #cá rồng đỏ huyết long #cá rồng vàng

